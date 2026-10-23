23 октября 2026, 20:52

В Калининграде осужденный скрывался от ФСИН больше десяти лет, его задержали

Фото: istockphoto/simpson33

В Калининграде задержали мужчину, который более десяти лет уклонялся от отбывания наказания. Об этом в Макс сообщает пресс-служба регионального УФСИН.