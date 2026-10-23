Осужденный скрывался от ФСИН больше десяти лет
В Калининграде задержали мужчину, который более десяти лет уклонялся от отбывания наказания. Об этом в Макс сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
По данным ведомства, у осужденного не было постоянного места жительства и действующих документов, удостоверяющих личность. Все это время он проживал по разным адресам в регионе, используя поддельные бумаги.
Чтобы скрыть свое местонахождение, мужчина опирался на связи в криминальной среде. Сообщники помогали ему избегать розыска — взамен фигурант обещал передать им недвижимость, доставшуюся по наследству от матери.
В настоящее время задержанный водворен в СИЗО №1 УФСИН России по Калининградской области для дальнейшего направления к месту отбывания наказания, добавили в пресс-службе. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина разыскивался за преступление, связанное с оборотом наркотиков.
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