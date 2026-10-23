В Кузбассе заключенные спрятались в шкафу
Сотрудники ГУФСИН Кузбасса в ходе масштабной межведомственной операции задержали 24 осужденных, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе главка.
Задействовали 176 сотрудников при поддержке отдела специального назначения «Кедр». Они проверили более 250 адресов. Основной задачей мероприятия было найти лиц, уклоняющихся от следствия и суда, от отбывания наказания в колонии-поселении, а также скрывающихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.
В ходе оперативных мероприятий в Полысаево при проверке частного дома работники отдела розыска ГУФСИН обнаружили в шкафу женщину. Ее приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов, Осужденная не прибыла к месту отбывания наказания. Еще одну женщину, уклоняющуюся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и осужденную к исправительным работам за кражу, также нашли в шкафу.
Всех задержанных доставили в места принудительного содержания. Их дальнейшую судьбу определит суд.
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