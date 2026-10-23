В Кузбассе заключенные спрятались в шкафу

23 октября 2026, 12:52

В Кузбассе двое из 24 заключенных спрятались в шкафу, их задержали

Фото: istockphoto/Diy13

Сотрудники ГУФСИН Кузбасса в ходе масштабной межведомственной операции задержали 24 осужденных, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе главка.