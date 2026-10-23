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В Кузбассе заключенные спрятались в шкафу

В Кузбассе двое из 24 заключенных спрятались в шкафу, их задержали
Фото: istockphoto/Diy13

Сотрудники ГУФСИН Кузбасса в ходе масштабной межведомственной операции задержали 24 осужденных, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе главка.



Задействовали 176 сотрудников при поддержке отдела специального назначения «Кедр». Они проверили более 250 адресов. Основной задачей мероприятия было найти лиц, уклоняющихся от следствия и суда, от отбывания наказания в колонии-поселении, а также скрывающихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

В ходе оперативных мероприятий в Полысаево при проверке частного дома работники отдела розыска ГУФСИН обнаружили в шкафу женщину. Ее приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов, Осужденная не прибыла к месту отбывания наказания. Еще одну женщину, уклоняющуюся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и осужденную к исправительным работам за кражу, также нашли в шкафу.

Всех задержанных доставили в места принудительного содержания. Их дальнейшую судьбу определит суд.

Никита Кротов

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