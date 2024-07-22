«Я запрыгнул в танчик и на фарте проскочил»: громкие случаи угона военной техники на СВО

Фото: iStock/huettenhoelscher
С начала СВО на Украине с обеих сторон конфликта уже не раз происходили угоны военной техники или их неудачные попытки. Совсем недавно, в начале июля 2024 года, сотрудники ФСБ предотвратили важную для украинских спецслужб операцию по угону сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Противник пытался завербовать летчика всеми возможными способами — и тремя миллионами долларов, и итальянским гражданством для семьи и даже угрозами его дочерям, но все оказалось тщетно: пилот сообщил обо всем руководству. Умело обведя украинскую разведку вокруг пальца, ФСБ в ходе оперативной игры выведала расположение аэродрома и по нему нанесли ракетные удары.
О самых громких и резонансных случаях, связанных с угоном военной техники во время СВО, расскажет редакция «Радио 1».
Первый получивший широкую огласку случай с попыткой угона произошел в год начала СВО — в июне 2022. Украинская разведка пыталась завербовать российских летчиков, чтобы те доставили «воздушные суда на контролируемые ВСУ аэродромы». Пилотам предлагали миллион долларов со стороны правительства, и отдельно — еще миллион.
Вместе с тем пилотам обещали заранее перевести их семьи на Запад. Однако аналитики ФСБ заверяют, что после этого их родня стала бы заложниками ГУР и отказаться от угона стало бы невозможно.
Фото: Минобороны России
Как сообщали тогда в ФСБ, угон курировали представители НАТО, что все равно не помогло украинцам. Силовики поймали курьера, который привез летчику Су-34 аванс в виде 400 тысяч долларов.
После этого, получив информацию об аэродроме в Канатово, где планировали принять угнанный самолет, по нему нанесли несколько ракетных ударов. В итоге ВСУ лишились нескольких командиров и пяти самолетов.
Вторым резонансным случаем стал угон российского вертолета Ми-8АМТШ в августе 2023 года. 28-летний летчик Максим Кузьминов должен был доставить на нем запчасти для истребителей на одну из военных баз, но в пункте назначения так и не приземлился. Он посадил судно в стане противника, в 20 километрах от границы в Харьковской области.
Как позже выяснилось, что Кузьминов якобы с самого начала осуждал СВО, но не мог покинуть ряды ВС РФ, потому и решился на предательство. Получив гарантии безопасности, новых документов и вознаграждения, он перелетел границу на очень низкой высоте в районе Шебекино.
Во время пересечения приграничной зоны Кузьминов попал под обстрел, получил ранение в ногу, но все же доставил вертолет. Как после заявил глава ГУР Буданов, члены экипажа угонщика были убиты за оказание сопротивления.
Однако и сам Кузьминов прожил не сильно дольше преданных им товарищей. После угона он переехал в Испанию, где жил по документам на уроженца Донецка Игоря Шевчука. Там в феврале 2024 года его расстреляли на подземной парковке из пистолета Макарова, а после переехали на автомобиле.
Спустя три месяца, в ноябре 2023 года, случился следующий громкий угон военной техники. Украинский командир звена ВВС приземлил в России штурмовик Су-27. Побег для него организовал пилот вертолета Ка-52 и блогер Алексей Воевода.
Еще одним нашумевшим случаем стал угон танка Т-64 весной 2024 года. В феврале 2022 года житель подконтрольного тогда города Сватово Максим Лихачев находился в Польше. Однако, когда он осенью приехал на Украину по делам, его мобилизовали. Правда гибнуть в рядах ВСУ ему совсем не хотелось.
Максим связался с российской стороной, которая помогла ему организовать побег. Весной этого года, пока украинская армия бежала из-под Авдеевки, он поймал подходящий момент и направился в сторону границы.
Сейчас Лихачев вернулся в подконтрольное России родное Сватово и в июле 2024 года получил гражданство РФ.
Последняя известная на данный момент резонансная история произошла в этом месяце и развивалась по лекалам попытки угона в 2022. Украинская разведка решила завербовать российского летчика, чтобы тот доставил им сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия Ту-22М3.
Изначально пилота планировали вынудить сжечь авиатехнику, но потом стали настаивать на угоне.
Фото: Минобороны России
От экипажа летчику предлагали избавиться, отравив их сильнодействующими лекарствами или вынужденно катапультировать.
Однако пилот рассказал обо всем военной контрразведке и там предложили выведать у вербовщиков максимум полезной информации.
Украинцы поверили, что пилот согласен на угон, даже оформили его семье итальянские документы. В момент, когда спецслужбы раскрыли расположение секретного аэродрома под Житомиром, куда тот должен был приземлить бомбардировщик, стратегически важный объект уничтожили серией ударов ракетами «Кинжал».
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Миллион долларов и можем еще миллионФото: Минобороны России
Первый получивший широкую огласку случай с попыткой угона произошел в год начала СВО — в июне 2022. Украинская разведка пыталась завербовать российских летчиков, чтобы те доставили «воздушные суда на контролируемые ВСУ аэродромы». Пилотам предлагали миллион долларов со стороны правительства, и отдельно — еще миллион.
«У нас на сайте Верховной Рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион. Можем с вами договориться — отдельно сверху еще миллион», – заявляли представители ГУР российским летчикам.Больше всего украинские спецслужбы мечтали о Су-24, Су-34 и Ту-22М3. Летчикам предлагали усыпить свой экипаж клофелином, а после вылететь в сторону Украины.
Вместе с тем пилотам обещали заранее перевести их семьи на Запад. Однако аналитики ФСБ заверяют, что после этого их родня стала бы заложниками ГУР и отказаться от угона стало бы невозможно.
Фото: Минобороны России
Как сообщали тогда в ФСБ, угон курировали представители НАТО, что все равно не помогло украинцам. Силовики поймали курьера, который привез летчику Су-34 аванс в виде 400 тысяч долларов.
После этого, получив информацию об аэродроме в Канатово, где планировали принять угнанный самолет, по нему нанесли несколько ракетных ударов. В итоге ВСУ лишились нескольких командиров и пяти самолетов.
Погубил экипаж и сбежал в ИспаниюФото: Минобороны России
Вторым резонансным случаем стал угон российского вертолета Ми-8АМТШ в августе 2023 года. 28-летний летчик Максим Кузьминов должен был доставить на нем запчасти для истребителей на одну из военных баз, но в пункте назначения так и не приземлился. Он посадил судно в стане противника, в 20 километрах от границы в Харьковской области.
Как позже выяснилось, что Кузьминов якобы с самого начала осуждал СВО, но не мог покинуть ряды ВС РФ, потому и решился на предательство. Получив гарантии безопасности, новых документов и вознаграждения, он перелетел границу на очень низкой высоте в районе Шебекино.
Во время пересечения приграничной зоны Кузьминов попал под обстрел, получил ранение в ногу, но все же доставил вертолет. Как после заявил глава ГУР Буданов, члены экипажа угонщика были убиты за оказание сопротивления.
Однако и сам Кузьминов прожил не сильно дольше преданных им товарищей. После угона он переехал в Испанию, где жил по документам на уроженца Донецка Игоря Шевчука. Там в феврале 2024 года его расстреляли на подземной парковке из пистолета Макарова, а после переехали на автомобиле.
«Птичка в гнезде»Фото: Минобороны России
Спустя три месяца, в ноябре 2023 года, случился следующий громкий угон военной техники. Украинский командир звена ВВС приземлил в России штурмовик Су-27. Побег для него организовал пилот вертолета Ка-52 и блогер Алексей Воевода.
«Все, наш парень у нас! Я, как основатель сего действия, назову случившееся птичка в гнезде», — написал в тот день Воевода.Как сообщал бывший министр ДНР Даниил Безносов, пилот ВСУ сотрудничал с Россией с самого начала СВО. В день угона ему открыли безопасный воздушный коридор, чем тот не упустил воспользоваться. Самолет успешно приземлился на одном из военных аэродромов в РФ.
«Я запрыгнул в танчик и на фарте проскочил»Фото: Минобороны России
Еще одним нашумевшим случаем стал угон танка Т-64 весной 2024 года. В феврале 2022 года житель подконтрольного тогда города Сватово Максим Лихачев находился в Польше. Однако, когда он осенью приехал на Украину по делам, его мобилизовали. Правда гибнуть в рядах ВСУ ему совсем не хотелось.
Максим связался с российской стороной, которая помогла ему организовать побег. Весной этого года, пока украинская армия бежала из-под Авдеевки, он поймал подходящий момент и направился в сторону границы.
«Мне по пути попался вообще уникальный экспонат — танчик (Т-64). Я запрыгнул в него и поехал на ту позицию, куда мне сказали пацаны. Все наши думали, что я танчик погнал в атаку, так я на фарте и проскочил. А там меня уже встретили, все было хорошо», – рассказал Максим Лихачев.По его словам, танком он раньше никогда не управлял, но ему помог опыт вождения трактора и видео по управлению тяжелой техникой с Ютуба.
Сейчас Лихачев вернулся в подконтрольное России родное Сватово и в июле 2024 года получил гражданство РФ.
Уничтоженный «Кинжалами» аэродром вместо бомбардировщикаФото: Минобороны России
Последняя известная на данный момент резонансная история произошла в этом месяце и развивалась по лекалам попытки угона в 2022. Украинская разведка решила завербовать российского летчика, чтобы тот доставил им сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия Ту-22М3.
Изначально пилота планировали вынудить сжечь авиатехнику, но потом стали настаивать на угоне.
«Мой собеседник даже не скрывал, что он из украинских спецслужб. Представился Павло, предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия», — рассказывал пилот.За угон ему пообещали заплатить три миллиона долларов и организовать переезд в Польшу или Италию. Временами уговоры сменялись угрозами расправы над его дочерьми.
Фото: Минобороны России
От экипажа летчику предлагали избавиться, отравив их сильнодействующими лекарствами или вынужденно катапультировать.
Однако пилот рассказал обо всем военной контрразведке и там предложили выведать у вербовщиков максимум полезной информации.
Украинцы поверили, что пилот согласен на угон, даже оформили его семье итальянские документы. В момент, когда спецслужбы раскрыли расположение секретного аэродрома под Житомиром, куда тот должен был приземлить бомбардировщик, стратегически важный объект уничтожили серией ударов ракетами «Кинжал».
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