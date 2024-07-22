Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Я запрыгнул в танчик и на фарте проскочил»: громкие случаи угона военной техники на СВО

«Я запрыгнул в танчик и на фарте проскочил»: громкие случаи угона военной техники на СВО

Громкие случаи угона военной техники на спецоперации: что известно
22 июля 2024, 16:55
Фото: iStock/huettenhoelscher

Фото: iStock/huettenhoelscher

С начала СВО на Украине с обеих сторон конфликта уже не раз происходили угоны военной техники или их неудачные попытки. Совсем недавно, в начале июля 2024 года, сотрудники ФСБ предотвратили важную для украинских спецслужб операцию по угону сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Противник пытался завербовать летчика всеми возможными способами — и тремя миллионами долларов, и итальянским гражданством для семьи и даже угрозами его дочерям, но все оказалось тщетно: пилот сообщил обо всем руководству. Умело обведя украинскую разведку вокруг пальца, ФСБ в ходе оперативной игры выведала расположение аэродрома и по нему нанесли ракетные удары.
О самых громких и резонансных случаях, связанных с угоном военной техники во время СВО, расскажет редакция «Радио 1».

Миллион долларов и можем еще миллион

Фото: Минобороны России


Первый получивший широкую огласку случай с попыткой угона произошел в год начала СВО — в июне 2022. Украинская разведка пыталась завербовать российских летчиков, чтобы те доставили «воздушные суда на контролируемые ВСУ аэродромы». Пилотам предлагали миллион долларов со стороны правительства, и отдельно — еще миллион.

«У нас на сайте Верховной Рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион. Можем с вами договориться — отдельно сверху еще миллион», – заявляли представители ГУР российским летчикам.
Больше всего украинские спецслужбы мечтали о Су-24, Су-34 и Ту-22М3. Летчикам предлагали усыпить свой экипаж клофелином, а после вылететь в сторону Украины.

Вместе с тем пилотам обещали заранее перевести их семьи на Запад. Однако аналитики ФСБ заверяют, что после этого их родня стала бы заложниками ГУР и отказаться от угона стало бы невозможно.
Фото: Минобороны России
Как сообщали тогда в ФСБ, угон курировали представители НАТО, что все равно не помогло украинцам. Силовики поймали курьера, который привез летчику Су-34 аванс в виде 400 тысяч долларов.

После этого, получив информацию об аэродроме в Канатово, где планировали принять угнанный самолет, по нему нанесли несколько ракетных ударов. В итоге ВСУ лишились нескольких командиров и пяти самолетов.

Погубил экипаж и сбежал в Испанию

Фото: Минобороны России
Вторым резонансным случаем стал угон российского вертолета Ми-8АМТШ в августе 2023 года. 28-летний летчик Максим Кузьминов должен был доставить на нем запчасти для истребителей на одну из военных баз, но в пункте назначения так и не приземлился. Он посадил судно в стане противника, в 20 километрах от границы в Харьковской области.

Как позже выяснилось, что Кузьминов якобы с самого начала осуждал СВО, но не мог покинуть ряды ВС РФ, потому и решился на предательство. Получив гарантии безопасности, новых документов и вознаграждения, он перелетел границу на очень низкой высоте в районе Шебекино.

Во время пересечения приграничной зоны Кузьминов попал под обстрел, получил ранение в ногу, но все же доставил вертолет. Как после заявил глава ГУР Буданов, члены экипажа угонщика были убиты за оказание сопротивления.

Однако и сам Кузьминов прожил не сильно дольше преданных им товарищей. После угона он переехал в Испанию, где жил по документам на уроженца Донецка Игоря Шевчука. Там в феврале 2024 года его расстреляли на подземной парковке из пистолета Макарова, а после переехали на автомобиле.

«Птичка в гнезде»

Фото: Минобороны России
Спустя три месяца, в ноябре 2023 года, случился следующий громкий угон военной техники. Украинский командир звена ВВС приземлил в России штурмовик Су-27. Побег для него организовал пилот вертолета Ка-52 и блогер Алексей Воевода.

«Все, наш парень у нас! Я, как основатель сего действия, назову случившееся птичка в гнезде», — написал в тот день Воевода.
Как сообщал бывший министр ДНР Даниил Безносов, пилот ВСУ сотрудничал с Россией с самого начала СВО. В день угона ему открыли безопасный воздушный коридор, чем тот не упустил воспользоваться. Самолет успешно приземлился на одном из военных аэродромов в РФ.

«Я запрыгнул в танчик и на фарте проскочил»

Фото: Минобороны России
Еще одним нашумевшим случаем стал угон танка Т-64 весной 2024 года. В феврале 2022 года житель подконтрольного тогда города Сватово Максим Лихачев находился в Польше. Однако, когда он осенью приехал на Украину по делам, его мобилизовали. Правда гибнуть в рядах ВСУ ему совсем не хотелось.

Максим связался с российской стороной, которая помогла ему организовать побег. Весной этого года, пока украинская армия бежала из-под Авдеевки, он поймал подходящий момент и направился в сторону границы.

«Мне по пути попался вообще уникальный экспонат — танчик (Т-64). Я запрыгнул в него и поехал на ту позицию, куда мне сказали пацаны. Все наши думали, что я танчик погнал в атаку, так я на фарте и проскочил. А там меня уже встретили, все было хорошо», – рассказал Максим Лихачев.
По его словам, танком он раньше никогда не управлял, но ему помог опыт вождения трактора и видео по управлению тяжелой техникой с Ютуба.

Сейчас Лихачев вернулся в подконтрольное России родное Сватово и в июле 2024 года получил гражданство РФ.

Уничтоженный «Кинжалами» аэродром вместо бомбардировщика

Фото: Минобороны России
Последняя известная на данный момент резонансная история произошла в этом месяце и развивалась по лекалам попытки угона в 2022. Украинская разведка решила завербовать российского летчика, чтобы тот доставил им сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия Ту-22М3.

Изначально пилота планировали вынудить сжечь авиатехнику, но потом стали настаивать на угоне.

«Мой собеседник даже не скрывал, что он из украинских спецслужб. Представился Павло, предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия», — рассказывал пилот.
За угон ему пообещали заплатить три миллиона долларов и организовать переезд в Польшу или Италию. Временами уговоры сменялись угрозами расправы над его дочерьми.
Фото: Минобороны России
От экипажа летчику предлагали избавиться, отравив их сильнодействующими лекарствами или вынужденно катапультировать.

Однако пилот рассказал обо всем военной контрразведке и там предложили выведать у вербовщиков максимум полезной информации.

Украинцы поверили, что пилот согласен на угон, даже оформили его семье итальянские документы. В момент, когда спецслужбы раскрыли расположение секретного аэродрома под Житомиром, куда тот должен был приземлить бомбардировщик, стратегически важный объект уничтожили серией ударов ракетами «Кинжал».

Читайте также:

ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео

Российская ракета ликвидировала 18 бойцов британского спецназа на Украине

Эксперт Подоляка: ВСУ окружены под Нью-Йорком с трех сторон
#самолет
#пилот
#аэродром
#история
#лётчик
#армия
#угон
#судно
#переезд
#фсб
#видео
#фото
#семьи
#вкс
#документы
#вертолёт
#ракета
#блогер
#нато
#днр
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
#обстрел
#запад
#разведка
ВС РФ уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО
ВС РФ уничтожили польский миномет M120K Rak в зоне СВО
22 июля 2024, 16:55

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Ценную для ВСУ польскую технику уничтожили российские военные в зоне спецоперации. Как уточнил польский портал Interia, речь идет о миномете M120K Rak. Авторы материала отметили, что вооружение можно поставить в один ряд с самыми современными аналогами Запада, которые используются в боевых действиях на Украине.
Орудия скорострельные, но у них малая дальность поражения, поэтому минометы весьма уязвимы для российской армии. Таким образом, по заявлению обозревателей, украинские боевики лишились вышеупомянутого самоходного миномета, а также потеряли бронетранспортер на колесах Rosomak.

Ранее сообщалось, что чешское руководство ищет средства, чтобы помогать Украине в 2025 году боеприпасами.

Читайте также:

Уничтоженная «Искандером» под Николаевом HIMARS подожгла деревню вокруг себя

Эксперт Подоляка: ВСУ окружены под Нью-Йорком с трёх сторон

«Не заслуживают жизни»: Военэксперт рассказал, как ВСУ расстреливают своих мирных жителей
#россия
#украина
#польша
#война
#сво
#оружие
#всу
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская ракета ликвидировала 18 бойцов британского спецназа на Украине
Полковник Баньос: Русская ракета уничтожила 18 бойцов британской SAS на Украине
22 июля 2024, 16:03

Фото: iStock/e-crow

Полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что российские военные нанесли точечный ракетный удар по дислокации иностранных наемников в районе Одессы. Об этом пишет «Военное дело».
Сообщается, что в результате удара погибло 18 бойцов. Кроме этого, 25 оказались ранены. Полковник отметил, что эту информацию ему рассказал очень надежный источник.

«И мне говорят, что французские солдаты погибли. Это не наемники, которые являются французами, нет, это солдаты французской армии. Они были убиты в большом количестве, мне сказали, что количестве больше, чем в Алжире», — заявил он.

По его словам, такое количество погибших «пугает». Баньос отметил, что все эти военные являются представителями стран НАТО. Он обратил внимание, что они, скорее всего, задействованы для наведения беспилотников и ракет. Полковник считает, что бойцы SAS на Украине обучали украинские силы специальных операций на местах, а также проводили «дезорганизационные операции».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что около десяти иностранных наемников попали под удар ВС РФ в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

Пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео

Появились новые кадры штурма села Урожайное в ДНР

Стало известно, что ждет Зеленского в случае победы Трампа
#военные
#президент
#солдаты
#нато
#сво
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт Подоляка: ВСУ окружены под Нью-Йорком с трёх сторон
Подоляка: у ВСУ посыпался фронт на Торецком направлении
22 июля 2024, 15:35

Фото: iStock/Olena_Z

Военный аналитик Юрий Подоляка написал в своем Telegram-канале, что на Торецком направлении у ВСУ имеются огромные проблемы. Последние успехи ВС РФ говорят о том, что у противника фронт на данном участке посыпался.
По словам военного аналитика, украинские боевики окружены сразу с трёх сторон между Нью-Йорком и посёлком Шахты Северная. Подоляка отметил, что рано или поздно противнику придётся отступать, если он не желает попасть в капкан.

Эксперт заключил, что уже сейчас солдатам ВСУ приходится сдавать свои позиции без боя из-за успешного продвижения российских войск.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке написал в соцсети Х, что ВСУ за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Уничтоженная «Искандером» под Николаевом HIMARS подожгла деревню вокруг себя

Подпольщик Лебедев: ВС РФ помешали ротации ВСУ в сторону Волчанска

ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео
#эксперт
#всу
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не заслуживают жизни»: Военэксперт рассказал, как ВСУ расстреливают своих мирных жителей
Военэксперт Живов: РФ не может спасти украинских беженцев от расстрела
22 июля 2024, 14:59

Фото: istock /reflection_art

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают мирное население фронтовых населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) за попытки эвакуироваться на территорию Российской Федерации.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие жестокие меры применяются для того, чтобы запугать народ и добиться покорности.

«Чтобы люди оставались на тех территориях, что занимают ВСУ. Они заранее давным-давно записали всех людей, которые переходят на сторону России в «нелюди». С их точки зрения люди автоматически лишаются своих гражданских прав и права на жизнь. Украинцы существует в нарративе бескомпромиссной войны за существование своей идентичности, и всякий, кто готов сменить идентичность на общую русскую, автоматически становится врагом Украины и с точки зрения украинских властей, спецслужб и военнослужащих не заслуживает жизни», — объяснил эксперт.

Военный блогер рассказал, что единственная помощь России в этой ситуации — впускать жителей Украины на свою территорию.

«Если человек смог выбраться, он приезжает в аэропорт Шереметьево, где проходит соответствующую фильтрацию на предмет благонадежности. Мы никаким образом не можем помочь людям покинуть территорию Украины, это за пределами юрисдикции. В данном случае единственная наша помощь — впускать таких людей на территорию РФ. Для граждан Украины нет никаких особых условий, которые они бы получали здесь. Можно попробовать оформить статус беженцев, но это определенная политическая волокита», — заключил собеседник.

Читайте также:

Пушилин: ВСУ убивают мирных за попытки эвакуироваться на территорию России

Подполье: Мобилизованные украинцы начали активно сотрудничать с сопротивлением

«‎Бой уже был»: Пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм
#аэропорт
#шереметьево
#помощь
#права
#жизнь
#аэропорт шереметьево
#человек
#меры
#люди
#донбасс
#всу
#рф
#пушилин
#война
#сво
#украина
#россия
#беженцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уничтоженная «Искандером» под Николаевом HIMARS подожгла деревню вокруг себя
22 июля 2024, 14:55

Фото: istock /reflection_art

Ракетчики ВС РФ поразили очередную установку РСЗО HIMARS ракетой «Искандер». Данная система у ВСУ использовалась для обстрела российских городов. Об этом сообщае «Российская газета».
Уточняется, что в боевики ВСУ прятали РСЗО HIMARS в деревне Новопетровка под Николаевом. Разведка ВС РФ выявила местонахождение установки и передала координаты расчетам «Искандер».

В результате поражения вражеской установки в деревне Новопетровка начался пожар. Согласно информации источника, также были уничтожены минимум десять солдат украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео

Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Красногоровке

Немецкий журналист сделал неутешительные выводы для Украины за последнюю неделю СВО
#пожар
#сво
#вс рф
#спецоперация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подпольщик Лебедев: ВС РФ помешали ротации ВСУ в сторону Волчанска
22 июля 2024, 14:33

Фото: istockphoto/aapsky

Ротацию боевиков ВСУ в сторону Волчанска пресекли российские военнослужащие. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВС РФ применили ракету.
«По сообщению нашей агентуры, на вокзале шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава как раз во время прилета», — прокомментировал Лебедев.

Собеседник агентства добавил, что по информации участников харьковского сопротивления, ударили по ж/д ветке от Южного вокзала до населенного пункта Новоселовка, а потом была детонация.

В район взрыва направляются медики. Лебедев подчеркнул, что удар наносился в ночное время.

Читайте также:

ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео

В Одесской области прогремели взрывы

Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Красногоровке
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео
«Изнанка»: ВС России атаковали пункт дислокации ВСУ фугасной авиабомбой
22 июля 2024, 13:18

Фото: iStock/Kamila Kozio

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000. Об этом пишет Telegram-канал «‎Изнанка».
Боевики ВСУ пытались укрыться в одном из домов в населенном пункте Липцы Харьковской области.

«Но забыли о том, что в небе активно работают российские «птицы-разведчики», — отмечает автор поста.

В результате под прицельный бомбовый удар военных ВС РФ попали около 50 бойцов Вооруженных сил Украины, а также бронеавтомобиль и три пикапа.


ФАБ-3000 – фугасная авиационная бомба, разработанная в советское время, на сегодняшний день представляет собой одно из самых разрушительных авиационных средств поражения. Она была принята на вооружение после Великой Отечественной войны с боекомплектом в 100, 250, 500, 1500, 5000 и 9000 килограммов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«‎Бой уже был»: Пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм

«‎Прикажут вести переговоры»: На Западе заявили о поражении Украины

ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом: последние новости СВО
#владимир путин
#президент
#вооружение
#бомба
#сво
#всу
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Красногоровке
Пушилин: российские войска ежедневно освобождают новые дома в Красногоровке
22 июля 2024, 13:12

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в Красногоровке. Об этом Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы ДНР, Красногоровка является следующим относительно крупным населенным пунктом после Авдеевки. Пушилин отметил, что бои еще продолжаются, поскольку враг сопротивляется, однако ежедневно освобождаются новые части Красногоровки.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке написал, что ВСУ за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории. По его словам, Украина продолжит терять свои города и населенные пункты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Немецкий журналист сделал неутешительные выводы для Украины за последнюю неделю СВО

Подполье: Мобилизованные украинцы начали активно сотрудничать с сопротивлением

Момент атаки дрона на Туапсинский НПЗ попал на видео
#денис пушилин
#днр
#вс рф
#спецоперация
#украина
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одесской области прогремели взрывы
22 июля 2024, 12:33

Фото: istockphoto / RamonCast

В Одессе и Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщило издание «Зеркало недели».
На фоне взрывов, происходящих в регионе, была объявлена воздушная тревога. Издание «Страна» опубликовало фотографию столба дыма, поднимающегося над Одессой после взрыва.

«Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал всех жителей и гостей региона укрыться в убежищах до отмены воздушной тревоги. В 10:15 по московскому времени тревогу отменили», — сообщили в издании.

Министерство обороны России подчёркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.

Последний взрыв в Одессе произошёл вечером 18 июля. Тогда в городе также объявили воздушную тревогу.

Читайте также:

Появились новые кадры штурма села Урожайное в ДНР

«‎Бой уже был»: Пленный заявил, что ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм

Немецкий журналист сделал неутешительные выводы для Украины за последнюю неделю СВО
#журналист
#взрыв
#кадры
#тревога
#днр
#сво
#всу
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф