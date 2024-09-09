Осужденный за хищение земель Минобороны Бородин может выйти по УДО в 2025 году

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Бывший военный Сергей Бородин, которого накануне, 8 сентября, приговорили к 3,5 годам колонии за хищение земель Минобороны России, может выйти по УДО уже в апреле 2025 года. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. В таком случае осужденный пробудет в колонии всего лишь полгода.
«Бородин должен будет пробыть в колонии полгода, после чего сможет воспользоваться УДО, а именно — в апреле 2025 года», — пояснил источник.Ранее сообщалось, что военный суд приговорил к 3,5 годам колонии бывшего военнослужащего Сергея Бородина — одного из 10 фигурантов дела о хищении земель Минобороны РФ общей стоимостью более 940 млн рублей. Отмечалось, что Бородин полностью признал свою вину и выплатил причиненный ущерб, а его дело выделили в отдельное производство.
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