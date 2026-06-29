Осужденный за порно москвич нелегально устраивает свинг-вечеринки в России

29 июня 2026, 09:47

Фото: iStock/Asian

Житель Москвы, которого в 2025-м приговорили к трем годам условно за изготовление и распространение порнографического контента, вместе с женой нелегально организовывает свинг-вечеринки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.