Осужденный за порно москвич нелегально устраивает свинг-вечеринки в России
Житель Москвы, которого в 2025-м приговорили к трем годам условно за изготовление и распространение порнографического контента, вместе с женой нелегально организовывает свинг-вечеринки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
54-летний Евгений О. создал несколько сообществ в социальных сетях, где выкладывал откровенные фото и видео с девушками. После суда у него остались два телеграм-канала: в одном публикуются афиши и пикантные кадры со свинг-вечеринок, в другом — отзывы участников.
Уточняется, что у Евгения есть ИП в сфере организации мероприятий. В незаконном бизнесе ему помогает жена, с которой вместе они работают уже 20 лет.
С начала 2026 года пара провела мероприятия в четырех городах России и организовала четыре закрытые вечеринки для взрослых в Турции. Средняя стоимость участия составляет около 20 тысяч рублей на человека.
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