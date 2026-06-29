Домашняя собака искусала трехлетнего мальчика в российском регионе

29 июня 2026, 09:34

В Рязани трехлетний мальчик попал в больницу после нападения питбуля

Фото: iStock/Photography by Adri

В Рязани питбуль набросился на трехлетнего мальчика, его госпитализировали с травмами. Об этом сообщает портал «62.инфо».