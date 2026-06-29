Домашняя собака искусала трехлетнего мальчика в российском регионе
В Рязани питбуль набросился на трехлетнего мальчика, его госпитализировали с травмами. Об этом сообщает портал «62.инфо».
По его данным, все произошло в микрорайоне Горроще на улице Пушкина. Сейчас пострадавший находится в больнице, подробности о его состоянии пока неизвестны.
Речь идет о домашней собаке. Причины ее агрессивного поведения также выясняются.
Ранее сообщалось о подобном инциденте в Кемеровской области. Недалеко от школы и парка, где находится детская площадка, бездомная собака напала на маленького мальчика. По словам матери пострадавшего, животное с трудом смогли отогнать три взрослых человека.
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