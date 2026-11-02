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В Комсомольске-на-Амуре машину смяло после удара о дерево

В Комсомольске-на-Амуре автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, погибла женщина
Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Хабаровского края»/@channel_gibdd27

В Комсомольске-на-Амуре в результате ДТП погибла пассажирка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.



По предварительной информации, 2 ноября 41-летний водитель Toyota Hiace ехал со стороны посёлка Солнечный в сторону Комсомольска-на-Амуре. На обледеневшей дороге у дома 41 по Северному шоссе мужчина не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и врезался в дерево. От удара автомобиль практически сложило пополам.

Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Хабаровского края»/@channel_gibdd27
В салоне находилась 69-летняя пассажирка — она погибла на месте. Водителя с травмами доставили в больницу. Точные обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

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Мария Моисеева

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