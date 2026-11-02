В Комсомольске-на-Амуре машину смяло после удара о дерево
В Комсомольске-на-Амуре в результате ДТП погибла пассажирка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
По предварительной информации, 2 ноября 41-летний водитель Toyota Hiace ехал со стороны посёлка Солнечный в сторону Комсомольска-на-Амуре. На обледеневшей дороге у дома 41 по Северному шоссе мужчина не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и врезался в дерево. От удара автомобиль практически сложило пополам.
В салоне находилась 69-летняя пассажирка — она погибла на месте. Водителя с травмами доставили в больницу. Точные обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Тверской области возбудили уголовное дело после крушения самодельного воздушного судна. Подробности читайте в нашем материале.
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