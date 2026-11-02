В Комсомольске-на-Амуре машину смяло после удара о дерево

02 ноября 2026, 04:29

В Комсомольске-на-Амуре автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, погибла женщина

Фото: канал в MAX «Госавтоинспекция Хабаровского края»/@channel_gibdd27

В Комсомольске-на-Амуре в результате ДТП погибла пассажирка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.