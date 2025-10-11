Смертельное ДТП в Татарстане: погиб семилетний мальчик
Семилетний мальчик погиб в Татарстане при опрокидывании квадроцикла
В Татарстане в результате опрокидывания квадроцикла погиб несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры республики.
По предварительным данным, около 13:00 мск у села Исергапова двое детей — девяти и семи лет — ехали на квадроцикле, не справились с управлением и перевернулись.
В результате ДТП семилетний пассажир скончался. На место выехал исполняющий обязанности Бавлинского городского прокурора Фаниль Кадиров. По факту происшествия организовали проверку.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Агрызском районе Татарстана.
Читайте также: