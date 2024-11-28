Осужденного за убийство Старовойтовой обвинили в тройном убийстве

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Экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, осужденного за организацию убийства другого депутата, Галины Старовойтовой, признали виновным по делу о тройном убийстве на Кипре. Об этом сообщила пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
По ее словам, присяжные заседатели единодушно решили, что осужденный виновен и не заслуживает снисхождения. Глущенко признали виновным в организации убийства в 2004 году бизнесменов Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина, а также переводчицы Валентины Третьяковой.
Уточняется, что наказание по этому делу будет озвучено через некоторое время.
Напомним, бывший депутат покинул РФ в 2002 году. В 2009 году его задержали по делу о вымогательстве у Шевченко, после чего было возбуждено уголовное дело об организации убийства. В 2015 году его приговорили к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году.
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Уточняется, что наказание по этому делу будет озвучено через некоторое время.
Напомним, бывший депутат покинул РФ в 2002 году. В 2009 году его задержали по делу о вымогательстве у Шевченко, после чего было возбуждено уголовное дело об организации убийства. В 2015 году его приговорили к 17 годам колонии строгого режима за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году.
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Екатерина Коршунова