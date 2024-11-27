Труп россиянки обнаружили в горячем источнике в горах Индии

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В горячем источнике в горах Индии обнаружили мертвую российскую туристку. Предварительно, она отравилась природными газами. Об этом сообщает Shot.
45-летняя россиянка Татьяна Лубиан вечером 23 ноября отправилась в одиночестве на горячие источники в деревне Ганганани. В отель она уже не вернулась. На следующий день местные жители нашли ее в горячем источнике.
В Индии Татьяна находилась около месяца со своими друзьями из Литвы и России. Они занимались духовными практиками и медитировали. Погибшая ходила на источник три раза в день. Друзья планируют кремировать погибшую по всем местным традициям в Ганганани.
Полиция считает, что женщина погибла из-за отравления вредными природными газами или сердечного приступа. Туристов предупреждали заранее о том, что на источниках нельзя находиться более 15-20 минут.
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В Индии Татьяна находилась около месяца со своими друзьями из Литвы и России. Они занимались духовными практиками и медитировали. Погибшая ходила на источник три раза в день. Друзья планируют кремировать погибшую по всем местным традициям в Ганганани.
Полиция считает, что женщина погибла из-за отравления вредными природными газами или сердечного приступа. Туристов предупреждали заранее о том, что на источниках нельзя находиться более 15-20 минут.
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Элина Позднякова