Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы в свинарнике изнасиловал жертву

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Подозреваемый в убийстве девушки в свинарнике в Красноярском крае изнасиловал свою жертву, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«…Мужчина подозревается в совершении злодеяния, предусмотренного статьей УК РФ "иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней», — сказано в сообщении ведомства.Известно, что 41-летнего фигуранта ранее судили за убийство родного брата. По словам злоумышленника, он решил отомстить отцу девушки. Трагедия произошла 23 ноября. Мужчина с ножом и поленом проник на территорию обидчика, с которым часто ссорился.
В загоне он, будучи в нетрезвом виде, встретил жертву. Поссорившись с ней, он ударил школьницу бревном несколько раз. Сначала следователи считали, что девушка-подросток была убита быком и свиньями.
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