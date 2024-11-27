Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы в свинарнике изнасиловал жертву

Среди туристов перевернувшегося в Баренцевом море прогулочного катера пострадавших нет, лишь «пара человек намокли». Об этом сообщил местный житель Териберки по имени Артем. По его словам, в момент крушения в море действовало ограничение, но на определенный тип судов.