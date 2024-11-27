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Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы в свинарнике изнасиловал жертву

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Подозреваемый в убийстве девушки в свинарнике в Красноярском крае изнасиловал свою жертву, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«…Мужчина подозревается в совершении злодеяния, предусмотренного статьей УК РФ "иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней», — сказано в сообщении ведомства.
Известно, что 41-летнего фигуранта ранее судили за убийство родного брата. По словам злоумышленника, он решил отомстить отцу девушки. Трагедия произошла 23 ноября. Мужчина с ножом и поленом проник на территорию обидчика, с которым часто ссорился.



В загоне он, будучи в нетрезвом виде, встретил жертву. Поссорившись с ней, он ударил школьницу бревном несколько раз. Сначала следователи считали, что девушка-подросток была убита быком и свиньями.

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#новости
«Пара человек намокли»: местные рассказали о крушении катера в Баренцевом море
Житель Териберки сообщил, что при крушении катера никто не пострадал
27 ноября 2024, 17:50

Фото: iStock/TerryKelly

Среди туристов перевернувшегося в Баренцевом море прогулочного катера пострадавших нет, лишь «пара человек намокли». Об этом сообщил местный житель Териберки по имени Артем. По его словам, в момент крушения в море действовало ограничение, но на определенный тип судов.
«Было только ограничение. Выходить можно было, если судно позволяет. Людей всех спасли. Пара человек намокли, но никто не пострадал. В море страшного ничего нет — обычная рабочая погода», — рассказал мужчина в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее телеграм-канал «112» сообщал, что в Баренцевом море в районе Териберки затонул прогулочный корабль с пассажирами, приплывшими полюбоваться китами. Люди оказались в воде, но их, к счастью, спасли. Полюбоваться китами при этом не удалось.

Отмечалось, что транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося. До 29 ноября введено ограничение на выход в море для маломерных судов из-за погоды, однако почему-то прогулочный катер все равно вышел в море.

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#мужчина
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#люди
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Названы заказчики убийства в Казани 25-летней давности
Shot: киллер «Хади Такташ» сдал заказчиков убийства в Казани 25-летней давности
27 ноября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/aruba200

Главный киллер группировки «Хади Такташ» Ринат Фархутдинов (Ритник), осужденный пожизненно, рассказал силовикам, кто заказал расправу над предпринимателем Олегом Палутиным, совершенную в Казани 25 лет назад. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ритник пояснил, что от Палутина ему поручили избавиться бизнесмены Рафаиль Хамдеев и Вадим Сошников. За убийство Ритник и его напарник Александр Новицкий получили четыре тысячи долларов.

Палутина застрелили из пистолета Макарова с глушителем, подкараулив жертву. Мотивом убийства стал долг. Хамдеев с Сошниковым заняли у убитого большую сумму в 1998 году.

Новицкого досрочно освободили в 2016 году, однако он умер от туберкулеза.

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#мир
#россия
#казань
#криминал
#уголовное дело
#убийство
#новости
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«К вам пожаловал маньяк»: мужчина ограбил секс-шоп в Краснодарском крае
Mash: вооруженный грабитель обокрал магазин интимных товаров
27 ноября 2024, 16:09

Фото: iStock/sqback

В Краснодарском крае мужчина, вооруженный ножом, зашел в секс-шоп и украл оттуда четыре фаллоимитатора. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, вооруженный грабитель зашел в магазин интимных товаров и потребовал продавца выдать ему резиновые члены. Взамен он пообещал, что с ней все будет в порядке.

Всего он украл четыре фаллоимитатора общей стоимостью порядка 17 тысяч рублей. Грабителя быстро задержали. Объяснить свои действия он не смог, мотивируя это тем, что не помнит момент ограбления.

Ранее сообщалось, что житель Московской области, вооруженный топором, ограбил пиццерию в ТЦ в деревне Белая Богородского городского округа.

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#грабитель
#тц
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Невиновный немец, отсидевший 13 лет за убийство, потребовал компенсацию
Отсидевший 13 лет в тюрьме невиновный немец требует компенсацию в 750 тысяч евро
27 ноября 2024, 16:01

Фото: iStock/darkojow

Немец Манфред Гендицкий, отсидевший 13 лет за убийство, которого не было, потребовал у властей Баварии повторную компенсацию за моральный ущерб минимум в 750 тысяч евро. Об этом информирует журнал Spiegel.
Согласно данным правоохранительных органов, мужчина в прошлом уже получил более 368 тысяч евро компенсации. Но освобожденный вместе со своей сожительницей заявил, что сумма выплаты не покрыла всего ущерба, по этой причине он будет требовать дополнительной компенсации.

Манфред Гендицкий долгие годы боролся за пересмотр дела. Его требовала оправдать не только сторона защиты, но и прокуратура. Примечательно, что сомнения были как в том, что немец совершил убийство, так и в том, что преступление вообще было.

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Подвели нервы: в Подмосковье попался курьер телефонных мошенников
Полицейские задержали в Дубне курьера телефонных мошенников с деньгами
27 ноября 2024, 15:50

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Курьера телефонных мошенников задержали полицейские в подмосковной Дубне, при этом попался он почти случайно: сотрудники патрульно-постовой службы остановили мужчину для проверки документов, а он так нервничал, что вызвал подозрения. Подробности дела сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
«Сотрудники Патрульно-постовой службы остановили мужчину в ходе патрулирования. При общении с полицейскими он повел себя неестественно: заметно нервничал и путался в сказанном. Тогда было решено доставить его в Дежурную часть. При личном досмотре в куртке мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором лежали 220 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Мужчина оказался жителем Москвы. Он рассказал, что устроился на работу курьером через один из мессенджеров. В Дубну он прибыл по указанию неизвестного ему человека, забрал у женщины пакет с деньгами и должен был вернуться с ним в Москву, где положить средства на указанный счёт, а себе оставить вознаграждение.

Полицейские выяснили, что деньги мошенники выманили у 74-летней женщины: пострадавшей поступали звонки от лжесотрудников правоохранительных органов, которые убедили пенсионерку, что из-за утечки данных деньги с её счёта нужно срочно обналичить и передать «государственному курьеру» якобы для открытия безопасного счёта.

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После запоя мать не отличила голодного ребенка от мертвого: подробности трагедии близнецов из Таганрога

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«112»: прогулочный корабль с пассажирами затонул в Баренцевом море
#дубна
#мошенники
#курьер
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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После запоя мать не отличила голодного ребенка от мертвого: подробности трагедии близнецов из Таганрога
В Таганроге мать оставила у магазина мертвого младенца и его близнеца
27 ноября 2024, 15:20

Фото:iStock/OK-Photography

Запойная мать в Таганроге избила близнецов потому, что они плакали и в сумках-переносках подбросила детей в алкомаркет. Один ребенок скончался, его брат находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подробности случившегося читайте в материале «Радио 1».

В День матери 24 ноября женщина оставила близнецов в местном алкомаркет. Один из детей к тому моменту был уже мертв, второго ребенка приехавшие медики госпитализировали в больницу.

Затянувшийся день рождения


Фото:iStock/art159

У горе-матери 20 ноября был день рождения. Отмечали долго и только алкоголем. 35-летняя Наталья, по словам знакомых, склонна к запоям. Этот праздник не был исключением. До того как принести детей в алкомаркет, мать выгнала из дома отца своих детей и попыталась уснуть. Но 6-месячные дети очень мешали ей своим плачем, поэтому она решила их избить.

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Попала на камеры в магазине


На 4 день своего запоя Наталья решила избавиться от беспокойных детей и отнесла их в магазин. Туда же прибежал и отец детей. Сцена разборок родителей попала на камеры видеонаблюдения в супермаркете. Отец детей сразу понял, что один из близнецов умер и просил вызвать скорую. Мать же сказала, что все хорошо и ребенка нужно просто покормить. После чего повернулась и ушла по своим делам.

Мать стояла на учете в ПДН


Фото:iStock/SerrNovik

До случившегося мать близнецов дважды привлекалась за неисполнение родительских обязанностей, много пила и даже забывала коляску с детьми на улице. Наталья месяц стояла на контроле у подразделения по делам несовершеннолетних. Однако, это не помешало ей нанести черепно-мозговые и нейроспинальные травмы детям. Выживший ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии, у него диагностирована трещина в черепе.

После ареста раскаялась


Все еще пьяную Наталью сотрудники полиции задержали вечером 24 ноября. Немного протрезвев, на допросе задержанная признала свою вину. По факту убийства малолетнего и покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Матери близнецов грозит до 20 лет лишения свободы.

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#статьи
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В Башкирии обстреляли самолет Ан-2, перепутав с беспилотником
27 ноября 2024, 14:19

Фото: iStock/mw1b2175

В Башкирии у города Салавата обстреляли самолет Ан-2, который вел аэрофотосъемку. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
«При полете по маршруту в районе города Салават, высота 300 м, КВС Ан-2 доложил: попал под обстрел, утечки нет, возвращаюсь на аэродром вылета Уфа, сигнал «Бедствия» не объявлял», — цитирует канал сообщение пилота самолета.

Вечером 26 ноября в сети появилась информация, что на территории башкирского Салавата средства ПВО отражают атаку беспилотников. Один из дронов даже снял на видео местный житель смог снять на видео. Однако позже выяснилось, что сообщения были ложные.

Глава Салавата Альберт Муталов призвал верить лишь официальным источникам информации. По его словам, люди перепутали гражданский самолет с беспилотником. Он добавил, что самолёт сел в аэропорту Уфы.

В МО РФ информацию об обстреле кукурузника не комментировали.

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#уфа
#пво
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«112»: прогулочный корабль с пассажирами затонул в Баренцевом море
27 ноября 2024, 13:57

Фото: istockphoto/Freeman56

Прогулочный корабль с пассажирами, приплывшими полюбоваться китами, затонул в Баренцевом море, передает Telegram-канал «112». Уточняется, что судно практически целиком затонуло недалеко от Териберки. Люди оказались в воде, но их, к счастью, спасли. Полюбоваться китами при этом не удалось.
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. До 29 ноября введено ограничение на выход в море для маломерных судов из-за погоды. Сейчас выясняется, почему прогулочный катер был на воде.

Ранее сообщалось, что москвич вырастил на своем подмосковном участке 58 кустов конопли. Заведено уголовное дело, фигурант уже был до этого судим за аналогичные деяния.

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#мир
#россия
#новости
#корабль
#крушение
#прокуратура
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Житель деревни Брёхово избавился от собственного щенка, зарезав его
27 ноября 2024, 13:49

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

В городском округе Химки по требованию прокуратуры Московской области возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
«Преступление было совершено в лесополосе в микрорайоне Школьный деревни Брёхово, Установлено, что 30-летний мужчина, пренебрегая общественными нормами морали и гуманного обращения с животными, желая избавиться от своего щенка, нанес по его телу многочисленные удары ножом», – говорится в сообщении.
Изрезанное животное заметили прохожие и оперативно доставили его в ветеринарную клинику. Однако спасти щенка не удалось.

По размещённой в СМИ публикации по требованию Химкинской городской прокуратуры была организована процессуальная проверка. Личность хозяина собаки установлена. Он полностью признал свою вину в совершении преступления.

Дальнейший ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Химкинская городская прокуратура.

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