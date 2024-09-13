Подтверждена причастность украинки к убийству Дарьи Дугиной

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Гражданка Украины Наталья Вовк* и её соотечественник Богдан Цыганенко причастны к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной, подтвердили свидетели, слова которых приводит ТАСС.
Отмечается, что Вовк* ранее служила в рядах ВСУ. Об её причастности к преступлению указывают показания свидетелей и потерпевшего, протоколы опознания, а также материалы и результаты оперативно-разыскной деятельности.
Причастность Цыганенко к убийству Дугиной доказала ФСБ. За месяц до убийства, 30 июля, он прилетел в Москву из Эстонию. А покинул Россию за день до совершения убийства.
Напомним, что 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля погибла дочь Александра Дугина, философа и общественного деятеля. По заключению ФСБ России, операция была спланирована украинскими спецслужбами.
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*внесена в перечень террористов и экстремистов
Причастность Цыганенко к убийству Дугиной доказала ФСБ. За месяц до убийства, 30 июля, он прилетел в Москву из Эстонию. А покинул Россию за день до совершения убийства.
Напомним, что 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля погибла дочь Александра Дугина, философа и общественного деятеля. По заключению ФСБ России, операция была спланирована украинскими спецслужбами.
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*внесена в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова