Осуждённый в Белоруссии заговорщик Зенкович рассказал о подготовке госпереворота

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Осуждённый в Белоруссии за заговор с целью захвата власти в стране Юрий Зенкович заявил, что заговорщики проводили переговоры о финансировании госпереворота в стране в 2021 году на Украине, в Израиле и США. Об этом он заявил в интервью Первому информационному телеканалу.
Он подчеркнул, что средства на осуществление переворота заговорщики пытались найти в указанных странах.
По данным телеканала, в 2020 году заговорщиками была предпринята попытка осуществить операцию по устранению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она получила название «Тишина». Организаторы планировали выстрелить из крупнокалиберного пулемёта в вертолёт президента при взлёте или при посадке.
Кроме того есть информация о том, что для семьи Лукашенко и его сторонников была уготована «пуля в лоб». После победы оппозиции каждый участник заговора, по словам Зенковича, должен был получить в собственное управление один из регионов страны.
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По данным телеканала, в 2020 году заговорщиками была предпринята попытка осуществить операцию по устранению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она получила название «Тишина». Организаторы планировали выстрелить из крупнокалиберного пулемёта в вертолёт президента при взлёте или при посадке.
Кроме того есть информация о том, что для семьи Лукашенко и его сторонников была уготована «пуля в лоб». После победы оппозиции каждый участник заговора, по словам Зенковича, должен был получить в собственное управление один из регионов страны.
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Анастасия Чинкова