Освободили в зале суда: Парень, обвиняемый в убийстве бойца СВО, избежал колонии

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Карталинский городской суд в Челябинской области вынес приговор Рустаму Байжуменову, после драки с которым скончался участник специальной военной операции. Об этом информирует URA.RU, ссылаясь на пресс-службу суда.
«Суд приговорил признать Байжуменова виновным в причинении смерти по неосторожности. В качестве наказания назначить ему полтора года ограничения свободы», — сообщает издание.Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.
Инцидент между Байжуменовым и военным произошел в сентябре 2023 года. В результате уличной потасовки в поселке Новокаолиновый пьяный молодой человек нанес потерпевшему удары, из-за которых он впоследствии кончался в больнице.
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