Освобождение из СИЗО Червинского привело к большому скандалу в Киеве

Фото: IStock/BrianAJackson
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от своей администрации объяснений, почему суд освободил из СИЗО экс-офицера сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского. С таким утверждением выступил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Телеграм-канале.
Червинский обвиняется в вербовке российского летчика, которому предлагали перегнать военный самолет с российской авиабазы на Украину.
Суд установил залог в размере 9 млн гривен (около 19 млн рублей) за освобождение обвиняемого из СИЗО. Однако адвокат подзащитного заявил, что у его клиента нет таких денег. Накануне за него внес сумму экс-президент Украины Петр Порошенко и Дубинского отпустили под круглосуточный домашний арест.
Читайте также:
«Погубил тысячи жизней»: В Запорожской области назвали Крынки местом проклятия Зеленского
На Украине обвинили Зеленского в доведении страны до обвала
Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине
Олег Дикий