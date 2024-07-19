Село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало местом бесславия Владимира Зеленского. Об этом сказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что с октября прошлого года по июнь текущего в Крынках «официально пропали без вести» больше 780 боевиков ВСУ. Эвакуировано 262 погибших.
По словам Рогова, режиму Зеленского врать обществу становиться сложнее. Даже прозападные украинские издания вынуждены признать потери Вооруженных сил Украины.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам Рогова, режиму Зеленского врать обществу становиться сложнее. Даже прозападные украинские издания вынуждены признать потери Вооруженных сил Украины.
«Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках ради желания продать Западу «перемогу», получить славу и некий плацдарм на левом берегу. А в итоге отправил подневольных ему людей на верную смерть, получив взамен бесславие и проклятия тех, кто потерял там своих близких», — добавил он.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
Зеленский обвинил Трампа в отсутствии понимания происходящего на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова