Освобожденные из украинского плена российские срочники прибыли в Москву

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Российских военнослужащих, освобожденных из плена в Украине, доставили самолетом в Москву. Об этом сообщил информационный портал Baza в своем Telegram-канале.
По данным издания, самолет с солдатами приземлился в одном из столичных аэропортов. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с речью, приветствуя солдат.
В субботу, 24 августа, Россия провела обмен пленными с Украиной. По данным Министерства обороны РФ, в рамках переговорного процесса были возвращены 115 бойцов, Киеву передали 115 военнопленных из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все российские военнослужащие до прибытия в Москву находились на территории Белоруссии.
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