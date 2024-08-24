Автобусы с освобождёнными из украинского плена бойцами прибыли в Россию

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В ходе обмена Россия освободила 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Автобусы с российскими бойцами прибыли на территорию Брянской области.
Первоначально освобождённые солдаты находились на территории Республики Беларусь, где им была оказана первичная медицинская и психологическая помощь, сообщает РЕН ТВ. Теперь автобусы с бывшими военнопленными прибыли на Родину. Теперь бойцы пройдут реабилитацию в подведомственных министерству обороны РФ медицинских учреждениях.
Обмен происходил в формате 115 на 115. По словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, большинство освобождённых российских военнопленных — солдаты срочной службы, которые попали в плен в приграничных районах Курской области.
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Александр Бойцов