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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Автобусы с освобождёнными из украинского плена бойцами прибыли в Россию

Автобусы с освобождёнными из украинского плена бойцами прибыли в Россию

24 августа 2024, 17:29
Фото: istockphoto/Milos-Muller

Фото: istockphoto/Milos-Muller

В ходе обмена Россия освободила 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Автобусы с российскими бойцами прибыли на территорию Брянской области.


Первоначально освобождённые солдаты находились на территории Республики Беларусь, где им была оказана первичная медицинская и психологическая помощь, сообщает РЕН ТВ. Теперь автобусы с бывшими военнопленными прибыли на Родину. Теперь бойцы пройдут реабилитацию в подведомственных министерству обороны РФ медицинских учреждениях.

Обмен происходил в формате 115 на 115. По словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, большинство освобождённых российских военнопленных — солдаты срочной службы, которые попали в плен в приграничных районах Курской области.

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#плен
Мобилизованный участник СВО назвал особенность украинского дрона «БабаЯга»
Мобилизованный боец Депутат: Дрон ВСУ «БабаЯга» способен унести человека
24 августа 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Diy13

Используемые Украиной беспилотные летательные аппараты «Баба Яга» могут поднимать груз весом до 150 килограммов. В теории это означает, что такой дрон способен поднять и унести человека.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал мобилизованный боец из Челябинска с позывным Депутат. Он уточнил, что самыми распространёнными БПЛА, с которыми ему приходилось сталкиваться во время участия в спецоперации, это дроны с грузоподъёмностью от 10 до 20 килограммов. Раньше они широко использовались в сельском хозяйстве, например, для опрыскивания полей.

По словам Депутата, тяжёлые квадрокоптеры «Баба Яга» опасны и сами по себе, так как несут мощный взрывной заряд. Кроме того, их часто сопровождают дроны-камикадзе

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#дроны
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«Пришли и победили»: Российский боец кратко описал взятие села Желанное в ДНР
24 августа 2024, 17:03

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска получили приказ штурмом взять населённый пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Командир взвода с позывным Топор описал исход штурма абсолютно в стиле Юлия Цезаря, который сообщал о своих победах в трёх словах: veni, vidi, vici (пришёл, увидел, победил).
Не прибегал в разговоре с «Известиями» к красочным описаниям и подробностям и российский боец.

«Получили приказ штурмовать населенный пункт Желанное. Выдвинулись, зашли и победили», — сказал командир взвода.

По его словам, противник оказывал ожесточенное сопротивление, используя пулеметчиков, американские бронемашины Bradley, артиллерию и дроны-камикадзе. Несмотря на это, российские бойцы упорно продвигались вперёд, один за другим захватывая опорные пункты ВСУ.

После взятия под контроль Желанного были захвачены важные штабные документы. Среди уничтоженных солдат противника было немало офицеров, добавил Топор.

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Москалькова: Большая часть обменянных срочников попали в плен в Курской области
24 августа 2024, 16:28

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

В рамках обмена Киев передал Москве 115 военнослужащих, ранее попавших в плен. Большинство из них проходило срочную службу.
Об этом в своём телеграм-канале написала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она также добавила, что большая часть солдат-срочников попала в плен в приграничных районах Курской области. По словам российского омбудсмена, с родственниками военнопленных ежедневно поддерживалась связь, также велась работа с Международным Комитетом Красного Креста.

В настоящее время освобождённые российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Уже сегодня вечером их встретят на Родине, в Брянской области.

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#плен
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Полковник Ходарёнок назвал сроки наступления перелома в ходе спецоперации
Полковник Ходарёнок: Перелом в ходе СВО может наступить после выборов в США
24 августа 2024, 16:09

Фото: istockphoto/Diy13

Ситуация в российско-украинском конфликте может измениться после президентских выборов в США. До этого времени ожидать переломных моментов в боевых действиях не стоит.
Такое мнение высказал военный обозреватель издания «Газета.Ru» полковник Михаил Ходарёнок. По его мнению, достичь какого-либо компромисса и взаимных уступок возможно только при посредничестве Соединённых Штатов, а не Турции, Китая или Индии. В настоящее же время позиции противоборствующих сторон непримиримы.

Исход выборов президента США, которые состоятся через два месяца, определят долгосрочную политику Вашингтона по отношению к украинскому конфликту. Например, кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп намерен прекратить конфликт в случае своей победы.

По мнению эксперта, для достижения коренного перелома на фронте необходимо обладать значительным численным превосходством, подкреплённым в должной степени достаточным количеством вооружения и материальной базой, а также качественными командными кадрами. В настоящее время обе стороны пока не готовы решать эти задачи в полном объёме, заключил Ходарёнок.

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#вооружения
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Части ВСУ бегут с позиций в районе Карловки в ДНР
24 августа 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) бегут со своих позиций в восточной части населённого пункта Карловка на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике.
Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах ДНР. Собеседник агентства также добавил, что оперативная обстановка на этом участке противостояния сложилась таким образом, что ВСУ лишились большей части логистических путей, необходимых для переброски резервов и подкреплений. Теперь противник, лишённый поддержки, не выдерживает натиска и бросает рубежи обороны.

Кроме того, несколько тыловых позиций украинских войск в окрестностях Карловки попали под огневой контроль российской артиллерии. Это позволяет существенно ослабить оборону ВСУ на данном участке фронта.

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#днр
#всу
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МО РФ показало кадры возвращения российских бойцов, попавших в плен на курском направлении
Минобороны опубликовало видео с освобожденными российскими военными
24 августа 2024, 14:45

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале кадры с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими.
Ранее сообщалось, что Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих. В настоящее время все бойцы ВС РФ находятся на территории Белоруссии, где получают все виды необходимой помощи.

В скором времени они будут доставлены в Россию. При возвращении солдат из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской области
Кадыров: российские бойцы вывели из окружения в Курской области 40 срочников
24 августа 2024, 14:23

Фото: сайт Кремля

Российские военные вывели из окружения в Курской области 40 солдат срочной службы. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что 6 бойцов ВС РФ — четверо военных полка «Ахмат-Чечня» Минобороны и двое пограничников — удерживали позиции на одном из участков, при этом они были практически в полном окружении. По его словам, военнослужащие отбивали атаки противника, пока у них не кончились боеприпасы, после чего ушли, чтобы не попасть в плен.

Отмечается, что они вывели с собой из кольца еще 40 солдат из числа срочников. Кадыров заключил, что военные 18 дней шли через леса и заслоны врага к российским частям.

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Украинский БПЛА атаковал аэропорт Белгорода и взорвался
Украинский беспилотник влетел в закрытый аэропорт Белгорода
24 августа 2024, 14:02

Фото: Минобороны РФ

Украинский дрон атаковал закрытый аэропорт в Белгороде. Беспилотник ударил в здание командно-диспетчерского пункта и сдетонировал, сообщает «База» 24 августа.
В результате атаки БПЛА, в здании аэропорта Белгорода выбило окна и повредило обшивку фасада. Силовики эвакуировали сотрудников аэропорта и оцепили территорию. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Минобороны сообщило, что в 9 утра системы ПВО уничтожили по одному беспилотнику над Курской и Белгородской областями. По последним данным губернатора Белгородской области Гладкова на 13:42, атакам со стороны ВСУ подверглись два населённых пункта Белгородской области. Предварительно, люди не пострадали.

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Зеленский заявил, что Украина впервые применила новое оружие
«Страна»: Зеленский заявил, что ВСУ впервые применили ракету-дрон «Паляниця»
24 августа 2024, 13:59

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что 24 августа ВСУ впервые применили новое оружие. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram-канале.
Отмечается, что новым оружием является ракета-дрон «Паляниця». Где именно было применено оружие, Зеленский не уточнил.

Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов обсуждает корректировку содержания пакетов военной помощи Киеву на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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