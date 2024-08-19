Алаудинов сделал заявление о солдатах-срочниках

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Солдаты срочной службы ВС РФ должны воевать, а не есть бесплатный хлеб, посчитал в своем Telegram-канале командир «Ахмата» Апты Алаудинов. Генерал-майор отметил, что призывники могут подписывать контракт с Минобороны, поскольку они полноценные служащие. Военный добавил, что не нужно делать из 18-летних мужчин детей.
«Не надо его готовить к тому, что он не должен быть нигде, не должен ни в чем принимать участие, а должен прийти, бесплатно поесть хлеба государства, надеть одежду, а потом пойти домой, и доказать, что служил», — уверен Алаудинов.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили крупный населенный пункт Донецкой народной республики.
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Никита Кротов