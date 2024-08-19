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Алаудинов сделал заявление о солдатах-срочниках

Алаудинов заявил, что солдаты-срочники должны воевать, а не есть бесплатный хлеб
19 августа 2024, 13:24
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Солдаты срочной службы ВС РФ должны воевать, а не есть бесплатный хлеб, посчитал в своем Telegram-канале командир «Ахмата» Апты Алаудинов. Генерал-майор отметил, что призывники могут подписывать контракт с Минобороны, поскольку они полноценные служащие. Военный добавил, что не нужно делать из 18-летних мужчин детей.


«Не надо его готовить к тому, что он не должен быть нигде, не должен ни в чем принимать участие, а должен прийти, бесплатно поесть хлеба государства, надеть одежду, а потом пойти домой, и доказать, что служил», — уверен Алаудинов.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили крупный населенный пункт Донецкой народной республики.

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#украина
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#вс рф
#сво
#новости
#курская область
Военные ВС РФ уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS
МО РФ: ПВО уничтожила 26 реактивных снарядов HIMARS и 49 беспилотников за сутки
19 августа 2024, 13:55

Фото: istockphoto/fortton

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов за сутки. Об этом проинформировало Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в сводке ВС РФ.

Помимо этого, потери украинских войск за сутки составили 1935 человек. Самые большие противник понес в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР Артемово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Почти 2000 боевиков ВСУ ликвидировала российская армия за сутки
Минобороны: Потери украинских войск за сутки составили 1935 человек
19 августа 2024, 13:41

Фото: сайт Минобороны РФ

Согласно отчету Минобороны на 19 августа, потери ВСУ за сутки составили 1935 человек. Только подразделения группировки войск «Запад» ликвидировали 535 боевиков и уничтожили семь складов боеприпасов.
Силы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу «Hammer» французского производства, 26 реактивных снарядов HIMARS производства США и 49 беспилотников.

Всего с начала спецоперации наши войска уничтожили 639 самолетов противнеика, 282 вертолета, 30161 БПЛА, 575 зенитных ракетных комплексов, 17340 танков и бронемашин и 1412 машин систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что российские военные группировки «Центр» освободили Артемово в ДНР. Одновременно подразделения «Южной» группировки освободили железнодорожную станцию Выемка на территории ДНР.

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«Усложняет логистику»: Военэксперт раскрыл последствия удара ВСУ по третьему мосту в Курске
Военэксперт Живов: атака третьего моста в Курсе усложнит логистику
19 августа 2024, 13:22

Фото: iStock/aapsky

В ночь на 19 августа 2024 года ВСУ атаковали мост через реку Сейм в Курской области. Это оказалось третье по счету мостовое сооружение, разбитое в результате атаки, сообщалось в телеграм-канале SHOT сегодня утром. Часть моста обрушилась. Однако, по данным портала, жители этого района обеспечены понтонными переправами, и ситуация с мостом никак не скажется на эвакуации мирных граждан.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» заявил, что логистика будет производиться в прежнем режиме.
«Это не приятно, но логистика будет производится при том, что туда будут наведены Вооруженные силы России. Это не смертельно, но это неприятно и усложняет логистику, увеличивает связанные с ней риски», — сообщил военный эксперт.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов написал в своем Telegram-канале, что в некоторых материалах, где приводятся задачи ВСУ в Курской области, описывается заход в Курск и захват как можно большего числа территорий, включая Курскую атомную электростанцию.

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Российские военные освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР
МИнобороны: ВС РФ освободили один из крупных населенных пунктов в ДНР Артемово
19 августа 2024, 13:14

Фото: istockphoto/zim286

Российские военные освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

Сообщается, что населенный пункт был освобожден бойцами группировки войск «Центр». Помимо этого, группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение и освободила ж/д станцию Выемка в ДНР. Вооруженные силы Украины потеряли до 570 военных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операции
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#вс рф
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Алаудинов рассказал о задаче ВСУ в Курской области
Алаудинов: перед ВСУ в Курской области стояла задача зайти в Курск
19 августа 2024, 12:42

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов написал в своем Telegram-канале, что перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск.
По его словам, он изучил некоторые материалы, в которых приводятся задачи ВСУ в Курской области. В этих документах описывается заход в Курск, захват как можно большего числа территорий и Курская атомная электростанция.

Ранее сообщалось, что ночью 19 августа боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Российская армия отбрасывает вражеские группировки ВСУ с территории региона РФ.

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Морпехи ЧФ взяли в плен под Курском 19 украинских диверсантов
РИА Новости: Морпехи ЧФ взяли в плен под Курском 19 украинских диверсантов
19 августа 2024, 12:28

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Группу из 19 украинских диверсантов взяли в плен российские морпехи в Курской области, сообщает РИА Новости, ссылаясь на силовиков. Захват противника произошел у населенного пункта Ольговка.
Боевики ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ под Курском с утра, 6 августа. Украинские радикалы получили отпор со стороны ВС РФ, Росгвардии и пограничников. Ожесточенные бои в регионе продолжаются и сейчас.

Противник перекидывает силы с фронтов. Кроме того, накануне стало известно, что натовская бронемашина Senator была получена Киевом перед нападением на приграничье.

Некоторые украинские военнослужащие переходят на сторону ВС РФ, не желая вести боевые действия против мирных граждан.

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#сво
#всу
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«История болезненная»: Военэксперт назвал самые горячие точки в зоне СВО
Военэксперт Живов: донецкое направление и курская область — самые горячие точки
19 августа 2024, 12:11

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Генеральный штаб ВСУ назвал покровское и торецкое направления самыми горячими точками на линии боевого соприкосновения.
«За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на покровском направлении, также враг активно наступал на торецком направлении», — указано в сообщении ведомства.

Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что для России основными направлениями на данный момент являются донецкое направление и Курская область.
«Протяженность линии фронта составляет более 1900 км, и у нас большие успехи на донецком направлении в силу нескольких мощных прорывов, например, взятие населенного пункта Нью-Йорк под Донецком. Там мы очень позитивно двигаемся, для улучшения ситуации туда сбрасывают дополнительные силы. И, соответственно, Курская область. Это все-таки территории исторически-признанных регионов России, это для нас история болезненная, туда также перебрасываются необходимые резервы, чтобы купировать попытку прорыва на территорию Российской Федерации и уничтожить противника», — сказал военный эксперт.

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#сводкасво
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#украина
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Морпехи ЧФ захватили в Курской области группу из 19 украинских диверсантов
19 августа 2024, 12:03

Фото: istockphoto / zim286

Диверсионно-разведывательную группу из 19 украинских военных захватили морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота у населенного пункта Ольговка Курской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Отмечается, что взятые в плен военные принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области, от удара у него обрушилась часть перекрытия. Данное сооружение стало последним, через которое армия России могла осуществлять подвоз боеприпасов на данном участке.

До этого Ирина Кириченко из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области рассказала, что в село заходили иностранные наёмники из Франции и Польши.

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В МИД РФ прокомментировали появление журналистов из США в Судже
Захарова: органы изучают факт присутствия американских журналистов в Судже
19 августа 2024, 12:01

Фото: iStock/Ilya Burov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы изучают факт присутствия журналистов газеты Washington Post в Судже Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне издание The Washington Post писало, что американские журналисты попали на территорию Курской области в сопровождении бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице сотрудники ЦИПсО привлекли иностранных журналистов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Российская армия отбрасывает группировки ВСУ на прежние позиции.

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ВСУ перебрасывают войска в Курской области для атаки с другой стороны
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