Попросил достать денег: любовник-заключённый мог подтолкнуть внучку экс-мэра Самары к убийству деда и его жены

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)
Сообщником внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, расправившейся с дедом и его женой, мог быть её любовник-заключённый, приговоренный к десяти годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере.
Выясняется, что вся семья Тарховых тесно связана с криминалом. Напомним, что мать Екатерины в настоящее время отбывает срок в колонии общего режима за вымогательство 200 миллионов рублей у самарского депутата.
Во время суда она оказалась за решёткой вместе с Виталием Лукиным, который проходил по той же статье. Мать свела мужчину со своей дочерью. Екатерина начала переписываться с заключённым и между ними вспыхнули чувства. На протяжении последних четырёх месяцев Екатерина неоднократно приходила к Виталию на слушания и приносила передачки.
Однако Лукин оказался не так прост. Он выдумал историю о якобы своём огромном долге, и девушка согласилась помочь ему, рассчитывая на влиятельных бабушку и дедушку. Однако родственники отказали ей, после чего напряжение в семье начало расти, и Екатерина решила расправиться с пожилыми близкими.
После убийства родного деда и его супруги она начала продавать их недвижимость, автомобиль и иконы. Следователи также рассматривают, что мотивом убийства могли быть личные финансовые трудности девушки, а также вероятные проблемы с запрещёнными веществами.
Очевидно, что в скором времени девушка окажется за решёткой. Однако сейчас решается вопрос о сроке лишения свободы. Ни один из юристов не согласился защитить подсудимую, поскольку шансов выиграть дело нет. Ей займётся государственный адвокат.
Напомним, что внучка самарского чиновника обвиняется в двойном убийстве. По версии следствия, после совершения преступления она расчленила, растворила в кислоте или развезла по мусорным бакам части тел дедушки и бабушки. В настоящее время на местом мусорном полигоне ведутся обыски, тела пока не обнаружены.
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Во время суда она оказалась за решёткой вместе с Виталием Лукиным, который проходил по той же статье. Мать свела мужчину со своей дочерью. Екатерина начала переписываться с заключённым и между ними вспыхнули чувства. На протяжении последних четырёх месяцев Екатерина неоднократно приходила к Виталию на слушания и приносила передачки.
Однако Лукин оказался не так прост. Он выдумал историю о якобы своём огромном долге, и девушка согласилась помочь ему, рассчитывая на влиятельных бабушку и дедушку. Однако родственники отказали ей, после чего напряжение в семье начало расти, и Екатерина решила расправиться с пожилыми близкими.
После убийства родного деда и его супруги она начала продавать их недвижимость, автомобиль и иконы. Следователи также рассматривают, что мотивом убийства могли быть личные финансовые трудности девушки, а также вероятные проблемы с запрещёнными веществами.
Очевидно, что в скором времени девушка окажется за решёткой. Однако сейчас решается вопрос о сроке лишения свободы. Ни один из юристов не согласился защитить подсудимую, поскольку шансов выиграть дело нет. Ей займётся государственный адвокат.
Напомним, что внучка самарского чиновника обвиняется в двойном убийстве. По версии следствия, после совершения преступления она расчленила, растворила в кислоте или развезла по мусорным бакам части тел дедушки и бабушки. В настоящее время на местом мусорном полигоне ведутся обыски, тела пока не обнаружены.
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Анастасия Чинкова