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Попросил достать денег: любовник-заключённый мог подтолкнуть внучку экс-мэра Самары к убийству деда и его жены

Любовник-заключённый подтолкнул внучку экс-мэра Самары к убийству деда и его жены
Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Екатерина Тархова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Сообщником внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, расправившейся с дедом и его женой, мог быть её любовник-заключённый, приговоренный к десяти годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере.
Выясняется, что вся семья Тарховых тесно связана с криминалом. Напомним, что мать Екатерины в настоящее время отбывает срок в колонии общего режима за вымогательство 200 миллионов рублей у самарского депутата.

Во время суда она оказалась за решёткой вместе с Виталием Лукиным, который проходил по той же статье. Мать свела мужчину со своей дочерью. Екатерина начала переписываться с заключённым и между ними вспыхнули чувства. На протяжении последних четырёх месяцев Екатерина неоднократно приходила к Виталию на слушания и приносила передачки.



Однако Лукин оказался не так прост. Он выдумал историю о якобы своём огромном долге, и девушка согласилась помочь ему, рассчитывая на влиятельных бабушку и дедушку. Однако родственники отказали ей, после чего напряжение в семье начало расти, и Екатерина решила расправиться с пожилыми близкими.

После убийства родного деда и его супруги она начала продавать их недвижимость, автомобиль и иконы. Следователи также рассматривают, что мотивом убийства могли быть личные финансовые трудности девушки, а также вероятные проблемы с запрещёнными веществами.

Очевидно, что в скором времени девушка окажется за решёткой. Однако сейчас решается вопрос о сроке лишения свободы. Ни один из юристов не согласился защитить подсудимую, поскольку шансов выиграть дело нет. Ей займётся государственный адвокат.

Напомним, что внучка самарского чиновника обвиняется в двойном убийстве. По версии следствия, после совершения преступления она расчленила, растворила в кислоте или развезла по мусорным бакам части тел дедушки и бабушки. В настоящее время на местом мусорном полигоне ведутся обыски, тела пока не обнаружены.

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Призывавший убивать бойцов СВО чиновник из Николаевска-на-Амуре найден мёртвым
14 февраля 2025, 20:08

Фото: istockphoto/gorodenkoff

44-летний сотрудник мэрии упал с девятого этажа дома в Николаевске-на-Амуре в Хабаровском крае. Погибший — Артем Примак. Ранее на него возбудили уголовное дело за то, что мужчина призывал убивать участников СВО.
Тело мужчины обнаружили в ночь на 14 февраля под окнами многоэтажного дома, расположенного на улице Орлова, 9, сообщает телеграм-канал Amur Mash. При этом известно, что мужчина проживал по другому адресу. Как он оказался именно в этом доме и с какой целью, не уточняется.

На сотрудника мэрии недавно было возбуждено уголовное дело за призывы к экстремизму. Примак публично призывал убивать участников спецоперации. Во время допроса он раскаялся в содеянном. Мужчина даже записал видео с извинениями и сообщил, что попал под влияние зарубежных СМИ.

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Водитель кроссовера выстрелил в таксиста во время конфликта в центре Москвы
14 февраля 2025, 16:03

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Водитель кроссовера выстрелил в таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».
Отмечается, что сначала мужчины начали ругаться через открытые окна, однако в какой-то момент водитель китайского кроссовера достал травматический пистолет и выстрелил.

После этого таксист намеренно врезался в автомобиль обидчика. В ответ на это мужчина выстрелил ещё несколько раз и скрылся с места происшествия.

Водитель такси получил ранения. Сведения о его состоянии не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 12-летний школьник случайно застрелил своего друга, пока показывал ему карабин отца, который ранее работал в полиции.

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#москва
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«С Днём святого Валентина!»: Влюбленные забили друг друга до смерти одним молотком
На Орловщине влюбленные забили друг друга до смерти одним молотком
14 февраля 2025, 15:29

Фото: istockphoto/Cynthia Lempitsky

В селе Заречье Орловской области 31-летняя девушка и 33-летний мужчина проводила совместный вечер в съемной квартире на улице Музалева. В какой-то момент пара разругалась, и романтическое свидание закончилось трагедией.
О страшном происшествии рассказал телеграм-канал SHOT. Сначала влюблённые просто ссорились, но, видимо, оба обладали буйным темпераментом, так как словесная перепалка быстро переросла в рукопашную схватку. Милые начали не только браниться, но и «тешиться», причём на всю катушку. В качестве последнего аргумента в споре использовался молоток, который влюблённые, вероятно, хватали по очереди.

В итоге оба скончались от множественных ушибов и кровопотери. Тела вспыльчивых партнёров нашли на диване, рядом валялось окровавленное орудие убийства. Возбуждено уголовное дело, точная причина смерти мужчины и женщины установит экспертиза.


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#мужчины
#тела
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Mash Gor: В Сети разошлось интим-видео с дагестанским бойцом ММА Исламом Вагабовым
Mash Gor: Дагестанский боец ММА Ислам Вагабов стал героем порно-ролика
14 февраля 2025, 14:35

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

По просторам Интернета начал гулять откровенный ролик, в котором парочка занимается любовью самыми разнообразными способами. Героем интимного видео является, предположительно, боец ММА из Дагестана Ислам Вагабов.
О шокирующем инциденте рассказал телеграм-канал Mash Gor. Отмечается, что частый участник боёв без правил и вне октагона не слишком любит придерживаться каких-либо регламентов и ограничений. Ещё свежи в памяти его скандалы с разгромленной съёмной квартирой, хозяйка которой просто плакала, увидев, во что превратил её жилплощадь буйный арендатор.

Бывшая гражданская жена Ислама Вера Тарасова осталась без квартиры, которую продала, чтобы покрывать судебные расходы, когда тому угрожала тюрьма. Мужик всё-таки сел, а когда вышел, она попросила вернуть деньги, 4,6 миллиона рублей, истраченные на него. Вагабов сначала кормил Веру «завтраками», а потом начал угрожать, если она не отстанет. Сам при этом показывал в сторис роскошную жизнь и легко расплатился за разгромленную арендованную квартиру. Женщина собирается обратиться в суд.

Как говорил Черномырдин, «никогда такого не было, и вот — опять». Как в Сеть попало видео явно с пометкой «18 » — непонятно. Возможно, его слила девушка Ислама, но тогда возникает вопрос, с какой целью. Один из дагестанских блогеров начал искать Вагабова, чтобы удовлетворить запросы местных, которых не устраивает поведение соотечественника. Но тот не берёт трубку и ничего не комментирует в соцсетях.

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#девушка
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Полиция и спецназ Росгвардии задержали похитителей гаджетов в столичном метро
14 февраля 2025, 13:25

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Полицейские из УВД на Московском метрополитене при силовой поддержке бойцов ОМОН «Авангард» задержали десять человек за преступления, совершённые в столичной подземке. Все они подозреваются в многочисленных кражах телефонов и других гаджетов у пассажиров.
В ходе предварительной оперативно-розыскной работы было установлено, что злоумышленники на протяжении нескольких лет специализировались на хищениях именно в метрополитене. Они незаметно изымали у граждан дорогостоящие смартфоны, ай-пады и другие устройства, которые потом можно быстро продать, пользуясь высоким спросом на такие гаджеты.

Схем была проста и эффективна. Преступники выбирали жертву, разговаривающую по телефону, затем две девушки, поднаторевшие в воровстве, незаметно извлекали устройства у потерпевших и быстро передавали сообщникам, чтобы не быть пойманными с поличным. После чего средства связи разблокировали умелые хакеры, а специально обученные люди мгновенно перепродавали. Полученный «навар» организатор преступной схемы распределял между её участниками.

Всего правоохранителями задержаны десять человек: непосредственные исполнители краж, координаторы, скупщики, а также предполагаемый организатор криминальной деятельности — 69-летняя жительница Москвы. Возбуждено десять уголовных дел, расследование продолжается.

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