От «смачного поцелуя» до колонии: студент-пожарный изнасиловал 14-летнюю школьницу в Москве
В Москве вынесли приговор 21-летнему студенту академии противопожарной службы, который обвинялся в изнасиловании 14-летней школьницы. Преступление совершалось во время первого свидания в Измайловском парке, сообщает «МК».
Фигурант знакомился с несовершеннолетними через интернет, объясняя это сложностями в живом общении и желанием раскрепоститься. В переписке он предлагал девушкам деньги за интимные услуги: 25 тысяч рублей за «смачный поцелуй» и до 120 тысяч рублей за более откровенные развлечения. При этом, как выяснило следствие, платить он не намеревался, называя происходящее «социальным экспериментом».
Одна из собеседниц завысила в анкете возраст на два года и согласилась на встречу, не отреагировав на денежные предложения, несмотря на продемонстрированный студентом скриншот с крупной суммой на счету. Во время прогулки девушка предупредила, что ей 14 лет, однако это не остановило молодого человека. В безлюдном месте он совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера, а затем пригрозил рассказать о случившемся её родным, если она кому-либо пожалуется.
Злоумышленника быстро задержали. Следственный комитет предъявил обвинение по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Измайловский суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы с последующим ограничением свободы ещё на полтора года.
Читайте также: