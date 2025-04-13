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В Архангельске студент поджег четыре автомобиля полиции

Фото: istockphoto / Yingko

Фото: istockphoto / Yingko

В Архангельске сотрудники полиции задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в поджоге служебного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Инцидент произошёл вечером 12 апреля, около 21:00 по московскому времени. Как уточняют в ведомстве, уроженец 2003 года поджёг четыре полицейских автомобиля, припаркованных у административного здания УМВД по Архангельску. Его задержали на месте происшествия, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Огонь удалось быстро потушить благодаря оперативной работе экстренных служб. По информации Telegram-канала Baza, задержанный якобы является активистом студсовета Высшей школы экономики, управления и права. Уточняется, что перед поджогом он вел переписку в одном из мессенджеров.

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«Цой жив, Техник мëртв»: Поклонник Цоя заклеил его портретами с ругательным жестом граффити в честь Техника на Арбате
Граффити в честь Техника на Арбате заклеили провокационными портретами с Цоем
13 апреля 2025, 06:19

Фото: iStock/ardasavasciogullari

На стене Виктора Цоя на Арбате, разрисованной фанатами рэпера Паши Техника 12 апреля, появилась провокационная надпись: «Цой жив, Техник мёртв». Это произошло к утру 13 апреля, сообщают Telegram-каналы SHOT и Mash.
В ответ на осквернение культового места поклонники Цоя организовали перформанс у стены. Группа активистов из «Тайного Общества художников» ночью заклеила вандальные граффити плакатами с изображением Цоя, демонстрирующего средний палец.

Сами фразы «Техник мертв» и «Цой жив» также были помещены внутри памятных букв о Технике.

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Один из участников-активистов, назвавшийся «живым гением», заявил, что его действия направлены на защиту памяти легендарного музыканта. Он ответил на вопрос о причине для своего поступка коротко: «Потому что Цой жив, а Паша Техник мертв. Вот и все».

«Цой — великая легенда, это его стена. И больше ничья. Пусть эти черти знают, что это трогать нельзя, или будут у всех проблемы. Очень большие», — спокойно добавил он.
Активисты считают, что подобные провокации, как те, что устроили фанаты рэпера 12 апреля, неприемлемы для места, ставшего символом наследия рок-культуры.

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#граффити
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#смерть
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Reuters: в штате Нью-Йорк разбился небольшой самолет с шестью людьми на борту
13 апреля 2025, 05:29

Фото: iStock/Diy13

Легкомоторный самолёт Mitsubishi MU-2B с шестью людьми на борту разбился в штате Нью-Йорк, погиб как минимум один человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Воздушное судно упало в поле около города Копейк, расположенного в 80 км к югу от столицы штата Олбани. Из-за размокшей почвы спасатели столкнулись с трудностями при доступе к месту крушения. Информации о причинах аварии и состоянии выживших пока нет, хотя гибель одного человека подтверждена.

Это уже второе ЧП в регионе за неделю: 5 апреля туристический вертолёт рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке, унеся жизни всех шести человек на борту.

12 апреля сообщалось, что туриста-россиянина задержали в Тунисе за картонку на окне. Уточняется, что других туристов тоже арестовали. По словам мужчины, никаких нарушений не было, но правоохранителей не устроило отсутствие занавески.

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SHOT: Мощный взрыв вызвал пожар в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге
#самолет
#спасатели
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#вертолёт
#человек
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SHOT: Мощный взрыв вызвал пожар в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге
13 апреля 2025, 04:45

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Жителей Оренбурга разбудил мощный взрыв, после которого в районе Сакмарской ТЭЦ начался масштабный пожар. Об этом пишет SHOT, предоставляя кадры происшествия.
Информацию о пожаре подтвердили местные жители, сообщившие о мощном хлопке в 5:10 утра. Появился столб чёрного дыма, в части города пожаловались на отключение электричества.

Предварительной причиной инцидента названо замыкание на трансформаторной подстанции, расположенной на улице Терешковой. На месте работают экстренные службы, пытающиеся локализовать возгорание.

Официальные данные о пострадавших и масштабах ущерба пока не опубликованы.

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#данные
#тэц
#жители
#возгорание
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Подростка из США заподозрили в жестоком убийстве родителей ради покушения на Трампа
ABC: подростка в США арестовали за убийство родителей для покушения на Трампа
13 апреля 2025, 04:24

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

17-летний Никита Касап из штата Висконсин подозревается в убийстве родителей с целью покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на материалы суда.
Подростка арестовали в марте по обвинению в двойном убийстве, сокрытии тел, краже имущества на сумму более $10 тыс. и присвоении документов.

При обыске личных вещей парня были обнаружены записи, где Касап восхвалял Гитлера и обсуждал планы атаки на Трампа с использованием дрона и взрывчатки.

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«Он был в контакте с другими сторонами относительно своего плана убийства президента и свержения правительства Соединенных Штатов», — утверждают следователя, добавляя, что юноша частично финансировал подготовку теракта.
На слушании 9 апреля Касап не признал вину. Следующее заседание назначено на 7 мая.

Следует учитывать, что в 2024 года произошли две неудачные попытки покушения на жизнь Трампа: в июле 2024-го на митинге в Пенсильвании (Трамп получил ранение уха) и в сентябре того же года на гольф-поле, где стрелявшего задержали, а политик избежал увечий.

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Фанаты разрисовали стену Цоя на Арбате после смерти Паши Техника
12 апреля 2025, 22:16

Стена Виктора Цоя на Арбате в Москве (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Фанаты умершего в Таиланде рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) разрисовали стену, посвященную рок-музыканту Виктору Цою в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112. На опубликованных кадрах видно большую надпись «Техник», занимающую полстены и перекрывающую лицо исполнителя хита «Группа крови».
Паши Техника не стало 4 апреля в результате полиорганной недостаточности и септического шока. Рэпер имел наркотическую зависимость. Накануне в Москве прошло прощание с исполнителем. Обозреватели отмечали, что фанаты перекрывали дорогу, лазали на заборы и деревья. Многие представители отечественного шоубиза обвинили в смерти Техника его окружение. Артист скончался на 41-м году жизни.

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