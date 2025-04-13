В Архангельске студент поджег четыре автомобиля полиции

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В Архангельске сотрудники полиции задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в поджоге служебного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Инцидент произошёл вечером 12 апреля, около 21:00 по московскому времени. Как уточняют в ведомстве, уроженец 2003 года поджёг четыре полицейских автомобиля, припаркованных у административного здания УМВД по Архангельску. Его задержали на месте происшествия, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Огонь удалось быстро потушить благодаря оперативной работе экстренных служб. По информации Telegram-канала Baza, задержанный якобы является активистом студсовета Высшей школы экономики, управления и права. Уточняется, что перед поджогом он вел переписку в одном из мессенджеров.
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Огонь удалось быстро потушить благодаря оперативной работе экстренных служб. По информации Telegram-канала Baza, задержанный якобы является активистом студсовета Высшей школы экономики, управления и права. Уточняется, что перед поджогом он вел переписку в одном из мессенджеров.
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Дайана Хусинова