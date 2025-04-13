В Оренбурге сотрудники МЧС ликвидировали пожар на электроподстанции

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На электроподстанции в Оренбурге произошёл пожар, который оперативно потушили сотрудники МЧС России. Обошлось без пострадавших, сообщает МЧС по Оренбургской области.
В ликвидации пожара участвовали 20 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
В пресс-службе областного правительства сообщили, что электроснабжение жилых домов и социально значимых объектов в посёлке Степной было оперативно переведено на резервные линии. Для проведения аварийно-восстановительных работ подготовлены бригады «Оренбургэнерго» — 39 специалистов и 8 единиц техники.
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«Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе областного правительства сообщили, что электроснабжение жилых домов и социально значимых объектов в посёлке Степной было оперативно переведено на резервные линии. Для проведения аварийно-восстановительных работ подготовлены бригады «Оренбургэнерго» — 39 специалистов и 8 единиц техники.
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Дайана Хусинова