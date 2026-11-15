Отбывавшего пожизненное за убийство беременной жены выпустили

15 ноября 2026, 15:08

В Турции осужденного на пожизненное за убийство беременное жены отпустили

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Спустя шесть лет тюремного заключения на свободу вышел житель Турции, обвиняемый в смерти беременной супруги. Кассационная инстанция пересмотрела приговор и постановила освободить мужчину, сообщает Cumhuriyet.