Отбывавшего пожизненное за убийство беременной жены выпустили
Спустя шесть лет тюремного заключения на свободу вышел житель Турции, обвиняемый в смерти беременной супруги. Кассационная инстанция пересмотрела приговор и постановила освободить мужчину, сообщает Cumhuriyet.
Адвокат осужденного заявил прессе, что его подзащитный не совершал умышленного убийства. Защитник отметил, что в невиновности мужчины сомневались несколько представителей закона: председательствующий судья в Фетхие, двое судей кассационного суда и сотрудники Генеральной прокуратуры. Большую часть срока — около четырех лет — мужчина провел в одиночной камере.
События, приведшие к судебному разбирательству, произошли 19 июня 2018 года в Долине бабочек. Беременная на седьмом месяце женщина сорвалась со скалы. Первоначально правоохранители заподозрили неладное. В ходе проверки выяснилось: за несколько дней до трагедии супруг оформил страховку от несчастных случаев на 400 тысяч лир, указав себя единственным выгодоприобретателем. Следствие пришло к выводу, что мужчина столкнул жену с обрыва в момент, когда пара делала селфи, а после ее гибели получил страховку. В ноябре 2020 года его поместили под стражу, а в октябре 2022 года приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
Сам осужденный продолжает настаивать на своей невиновности. По его версии, жена исчезла, как только он отвлекся. Кроме того, он пытался представить дело так, будто не осознавал своих действий.
Решение об освобождении возмутило правозащитные организации, занимающиеся защитой женщин. Адвокат назвала его крайне тревожным сигналом — как для конкретного дела, так и для всей практики рассмотрения преступлений против женщин. Женское крыло «Новой партии» Турции потребовало справедливости для погибшей и ее нерожденного ребенка. Партия подчеркнула: на свободу вышел человек, осужденный за смерть женщины и ее семимесячного малыша.
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