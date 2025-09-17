«Отчаянно кричал, вцепившись в скалу»: история спасения россиянина, пытавшегося покорить вершину без снаряжения
В Казахстане произошла трагедия: двое туристов попытались покорить пик Сайрамский (4238 метров) без специального снаряжения и гида. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 28-летний россиянин Андрей Орлов и 29-летний узбекистанец Акмаль Махкамов выбрали сложный маршрут и не вернулись к назначенному времени, после чего родственники забили тревогу и обратились в экстренные службы.
На поиски отправились 18 спасателей Федерации альпинизма и егеря, также задействовали дроны и вертолёт МЧС «Казавиаспас». Во время операции спасатели установили голосовой контакт с Андреем Орловым – он отчаянно кричал, вцепившись в отвесную скалу, без еды и воды, находясь там уже три дня. Его друг Акмаль, к сожалению, сорвался в ущелье и погиб.
Из-за труднодоступного рельефа вертолёт не смог приблизиться к месту, где находился россиянин, поэтому спасатели добрались до него пешком. Орлова сняли со скалы и доставили в безопасное место, тело его друга подняли спасатели.
