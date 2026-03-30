Отчим избил трёхлетнего пасынка до остановки сердца, пока его мать работала
В Таиланде отчим жестоко избил трёхлетнего пасынка, пока его мать находилась на работе. Как сообщает Thaiger, инцидент произошёл 26 марта в провинции Чонбури.
Вечером 21-летняя Джирапхан, мать мальчика по имени Пхуфу, оставила сына с мужем и ушла на ночную смену. Ранним утром мужчина позвонил жене и рассказал, что ребёнка вырвало. Женщина вернулась в квартиру и собиралась отвезти малыша в больницу, но не успела — у мальчика начались сильные судороги, после чего сердце остановилось.
Бабушка, с которой несовершеннолетний жил раньше, заявила, что после его переезда она стала замечать на теле внука многочисленные раны, ожоги и синяки. Она вспомнила, что Пхуфу рассказывал ей, как отчим избивал его и прижигал сигаретами.
Женщина спросила Джирапхан о домашнем насилии, но не получила ответа. Теперь бабушка требует провести тщательное расследование. В полиции не комментировали ситуацию, подозреваемый остаётся на свободе.
