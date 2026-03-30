В Москве массовое ДТП парализовало МКАД. Подробности приводит Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 80-го километра МКАД, перед съездом №79. Авария затруднила движение транспорта на этом участке.
На месте сейчас работают оперативные службы города. Специалисты уточняют обстоятельства произошедшего и выясняют информацию о пострадавших. В Дептрансе посоветовали водителям выбирать пути объезда проблемного участка. В настоящее время движение транспорта остаётся затруднённым.
Ранее сообщалось о происшествии в Омске, где автомобиль задавил двух идущих по проезжей части пешеходов.
Читайте также: