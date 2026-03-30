«Искали девушку неЗОЖ»: Стали известны подробности гибели пары в Подольске
Выяснились новые подробности гибели пары в Подольске. Как сообщают местные Telegram-каналы, супруги увлекались свинг-практиками.
Тела Дмитрия и Алины нашли без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина — отравление.
Пару нашёл в доме на улице Давыдова вскрывший квартиру знакомый из-за крика их годовалого ребёнка. Малыш остался жив. Стало известно, что супруги увлекались свинг-практиками. Жена вела канал «Дьяволица» и искала в интернете девушку «для приятного времяпрепровождения».
Муж тоже подыскивал партнёршу и уточнял, что они хотят девушку «неЗОЖ» (то есть не придерживающуюся здорового образа жизни). Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
