Отчим изнасиловал малолетнюю падчерицу 973 раза и приобщил к процессу её брата

Фото: Istock/evgenyatamanenko

В Германии мужчина предстал перед судом по обвинению в насилии над детьми своей партнёрши. Об этом пишет Bild.de.



Национальный центр по розыску пропавших и подвергшихся эксплуатации детей обнаружил в интернете материалы непристойного характера. Правоохранители установили IP-адрес и вышли на гражданина Германии Оливера Б.

В доме семьи полиция нашла улики. Выяснилось, что отчим систематически насиловал падчерицу с десяти лет — всего 973 эпизода, несколько из них прямо в школе. Кроме того, обвиняемый заставлял пасынка насиловать девочку.

Мужчина представлялся подругам падчерицы 21-летним парнем и обманным путём добивался от несовершеннолетних отправки непристойных снимков. В суде Оливер признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Вскоре суд вынесет ему приговор.

Ольга Щелокова

