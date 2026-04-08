Отчим изнасиловал малолетнюю падчерицу 973 раза и приобщил к процессу её брата
В Германии мужчина предстал перед судом по обвинению в насилии над детьми своей партнёрши. Об этом пишет Bild.de.
Национальный центр по розыску пропавших и подвергшихся эксплуатации детей обнаружил в интернете материалы непристойного характера. Правоохранители установили IP-адрес и вышли на гражданина Германии Оливера Б.
В доме семьи полиция нашла улики. Выяснилось, что отчим систематически насиловал падчерицу с десяти лет — всего 973 эпизода, несколько из них прямо в школе. Кроме того, обвиняемый заставлял пасынка насиловать девочку.
Мужчина представлялся подругам падчерицы 21-летним парнем и обманным путём добивался от несовершеннолетних отправки непристойных снимков. В суде Оливер признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Вскоре суд вынесет ему приговор.
