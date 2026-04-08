В Таганроге подозреваемого в убийстве родителей из «Сайги» нашли мёртвым
В Ростовской области правоохранители обнаружили без признаков жизни 32-летнего мужчину, которого подозревали в убийстве родителей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Об убийстве стало известно накануне. В частном доме обнаружили тела 67-летнего мужчины и 56-летней женщины. Погибшие получили огнестрельные ранения, предположительно, из карабина «Сайга». Подозреваемым стал их сын. Мотив расправы остаётся неизвестным.
После убийства мужчина скрылся с места преступления. Специалисты изучили записи с камер видеонаблюдения и отследили его путь, чтобы найти подозреваемого. В итоге они нашли машину преступника и тело самого мужчины с признаками суицида.
На текущий момент следователи по уголовному делу осматривают место обнаружения тела мужчины и выполняют иные следственные действия, чтобы установить обстоятельства совершенного преступления.
