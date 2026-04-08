Россиянин ради ночи с возлюбленной сбежал из колонии-поселения через дыру в заборе
На Урале осужденный покинул колонию-поселение, чтобы провести ночь с девушкой. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
34-летний житель Первоуральска отбывал наказание сроком два года и восемь месяцев за несколько эпизодов краж. В период заключения он сильно скучал по своей возлюбленной и принял решение сбежать.
Когда поблизости никого не оказалось, мужчина проделал дыру в заборе и скрылся в лесу. Позже он вышел к ближайшей трассе и остановил попутную машину. Автостопом беглец добрался до Берёзовского, где проживала его девушка.
Однако романтическое свидание прервали сотрудники ГУФСИН — они нашли нарушителя по горячим следам. Сотрудники вернули осуждённого обратно в колонию и поместили в штрафной изолятор. Из-за побега мужчине грозит дополнительно до четырёх лет к неотбытому сроку: правоохранители завели против него новое уголовное дело.
