Отчим-педофил растлевал девятилетнюю падчерицу на юге Москвы
На юге Москвы раскрылись шокирующие подробности дела 32-летнего мужчины, подозреваемого в растлении девятилетней падчерицы.
Как стало известно «МК», фигурант много лет ведет асоциальный образ жизни и состоит на учете в наркологическом диспансере. Девочка воспитывается в многодетной семье, где помимо нее растут еще четверо детей, младшему из которых всего несколько месяцев.
Мать потерпевшей также характеризуется как неблагополучная. Около десяти лет назад, уже будучи беременной от другого мужчины, она вышла замуж за москвича с наркотической зависимостью, работавшего автомехаником. После рождения девочки он удочерил ее. Однако спустя год, когда женщина снова забеременела, брак распался.
Мужчина продолжил вести разрушительный образ жизни и на время покинул столицу. Бывшая супруга за это время родила еще троих детей от разных партнеров. Воспитывать отпрысков ей помогала собственная мать, семья существовала на детские пособия. Все они ютились в двухкомнатной квартире.
Около года назад мужчина неожиданно вернулся в Москву, но не смог жить с родными. Те поставили условие — либо лечение в клинике, либо съемное жилье. Он предпочел попроситься к бывшей жене, которая выделила ему место на кухне.
Педофильские наклонности отчима вскрылись в апреле — бабушка застала его за совращением внучки. Позже девочка сама рассказала о случившемся соседям. Школьница припомнила и другие подобные эпизоды, происходившие осенью прошлого года. Извращенца задержали правоохранители.
