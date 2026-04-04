Отчим-педофил два месяца насиловал маленькую падчерицу и получил срок
В городе Кемерово суд вынес приговор 41-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в совершении действий сексуального характера в отношении своей 13-летней падчерицы. Об этом информирует пресс-служба Рудничного районного суда города.
Следствие установило, что мужчина проживал вместе с матерью девочки. В течение двух месяцев он регулярно совершал действия сексуального характера в отношении ребёнка. При этом отчим пользовался беспомощным состоянием девочки и её зависимостью от него.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины. В ходе расследования следователи собрали достаточную доказательственную базу. Суд учёл все обстоятельства дела и приговорил фигуранта к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
Ранее жительница Петербурга опознала насильника спустя 30 лет после нападения.
