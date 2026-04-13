Знаменитого ведущего-педофила вернули в тюрьму после одного нарушения

13 апреля 2026, 11:11

BBC: Ведущий-секс-преступник Роуэлл отправился в тюрьму за нарушение

В Уэльсе суд города Ньюпорт принял решение вернуть за решетку известного британского телеведущего-педофила Питера Роуэлла. Как сообщает BBC, причиной стало нарушение им предписанных для секс-преступников правил.





Установили, что Роуэлл не проинформировал полицию о своем нахождении более 12 часов по адресу, где проживает несовершеннолетний. Судья приговорил его к 24 месяцам тюремного заключения.



Стоит отметить, что в 2012 году фигуранта уже осудили на шесть лет лишения свободы за развратные действия в отношении детей младше 16 лет, а также за хранение детской порнографии. С 1989 по начало 1990-х годов его жертвами стали пять девочек. На личном компьютере экс-ведущего обнаружили более 400 снимков сексуального содержания с участием ​малолетних.



Ранее Роуэлл уже допускал нарушения установленных судом ограничений для лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.



