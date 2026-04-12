Дедушка-педофил регулярно насиловал 14-летнюю внучку, пока она не родила ребенка

В Нигерии 75-летний дед регулярно насиловал 14-летнюю внучку и сделал её матерью
В Нигерии 75-летний дедушка неоднократно насиловал свою 14-летнюю внучку. В результате несовершеннолетняя забеременела и родила от пенсионера ребёнка. Об этом 11 апреля сообщило издание The Nation.
Девочка по имени Хадиза с двух лет жила в доме своего деда по материнской линии Малама Мусы Гадо. У него большая семья: четыре жены и около 40 внуков. В 2025 году мужчина начал изолировать маленькую Хадизу от остальных родственников, заставляя постоянно находиться рядом.
Через некоторое время последовала серия изнасилований, которые продолжались до наступления беременности. На седьмом месяце родственники попытались сделать девочке аборт. У несовершеннолетней началось сильное кровотечение, но она и ребёнок выжили. Ситуация девочки вызвала у окружающих множество вопросов.
Отмечается, что пенсионер попытался обвинить в преступлении местного юношу, заявив, что тот якобы отец малыша. Однако Хадиза заявила, что не знает этого молодого человека. Дед-педофил дал взятку местным чиновникам, чтобы замять дело, но в происходящее вмешалась правозащитная организация.
Тест ДНК подтвердил, что пенсионер — биологический отец ребёнка. Мужчину арестовали. В настоящий момент расследование продолжается.