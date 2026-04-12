Дедушка-педофил регулярно насиловал 14-летнюю внучку, пока она не родила ребенка

12 апреля 2026, 06:04

В Нигерии 75-летний дед регулярно насиловал 14-летнюю внучку и сделал её матерью

В Нигерии 75-летний дедушка неоднократно насиловал свою 14-летнюю внучку. В результате несовершеннолетняя забеременела и родила от пенсионера ребёнка. Об этом 11 апреля сообщило издание The Nation.





Девочка по имени Хадиза с двух лет жила в доме своего деда по материнской линии Малама Мусы Гадо. У него большая семья: четыре жены и около 40 внуков. В 2025 году мужчина начал изолировать маленькую Хадизу от остальных родственников, заставляя постоянно находиться рядом.



