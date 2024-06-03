Отчим посадил подростка на цепь и заставил ходить на четвереньках

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Житель Московской области на протяжении полутора лет издевался над детьми жены. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Трагедия произошла в многодетной семье. Отчим стал выпивать и вымещать злость на детях. Сильнее всех доставалось 12-летнему мальчику и 14-летней девочке. Он заподозрил их в занятии сексом. Россиянин распрашивал их об этом и применял физическую силу. Однажды он завел мальчика в подвал, посадил на цель и заставил других детей выгуливать его на привязи. В другой раз избил девочку пультом от телевизора. Мать детей почти всегда оставалась равнодушной к происходящему.
Суд приговорил его к 4 годам колонии. Его обязали выплатить по 500 000 рублей в пользу каждого пострадавшего.
Ранее сообщалось, что в Нальчике мужчину с двумя детьми насмерть сбил водитель «Мерседеса» – сотрудник полиции. Все случилось накануне на пешеходном переходе на улице Канукоева. В СКР по КБР изданию «КП-Северный Кавказ» заявили, что погибший в аварии мужчина был врачом. Одна из девочек — его несовершеннолетняя дочь, а вторая — её подруга. Как сообщает Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии, после смертельного ДТП полицейский столкнулся с отечественной машиной. Водитель ВАЗ-2107 в больнице, травмы получила и пассажирка, находившаяся в авто виновника аварии.
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Суд приговорил его к 4 годам колонии. Его обязали выплатить по 500 000 рублей в пользу каждого пострадавшего.
Ранее сообщалось, что в Нальчике мужчину с двумя детьми насмерть сбил водитель «Мерседеса» – сотрудник полиции. Все случилось накануне на пешеходном переходе на улице Канукоева. В СКР по КБР изданию «КП-Северный Кавказ» заявили, что погибший в аварии мужчина был врачом. Одна из девочек — его несовершеннолетняя дочь, а вторая — её подруга. Как сообщает Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии, после смертельного ДТП полицейский столкнулся с отечественной машиной. Водитель ВАЗ-2107 в больнице, травмы получила и пассажирка, находившаяся в авто виновника аварии.
Читайте также:
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Дарья Осипова