Отчим забил до смерти пятимесячного мальчика после ссоры с женой
В Великобритании суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который забил до смерти пятимесячного пасынка. Об этом пишет Daily Mail.
Обвиняемый Томас Морган присматривал за младенцем Дженсеном-Ли, пока его мать находилась на работе. В тот день мужчина поссорился с сожительницей, после чего во время приступа гнева сильно ударил ребёнка.
Врачи диагностировали у пострадавшего множественные переломы и обширные кровоизлияния. Специалисты сравнили тяжесть повреждений с травмами, которые люди получают в серьёзных автомобильных авариях. Мальчик скончался в больнице на следующий день на руках у матери.
Морган отрицал вину и заявлял, что пытался помочь младенцу, но присяжные признали его виновным в убийстве. Суд счёл, что мужчина злоупотребил доверием матери, и приговорил его к пожизненному сроку.
Читайте также: