Отчим забил до смерти пятимесячного мальчика после ссоры с женой

26 февраля 2026, 13:52

В Великобритании вынесли приговор отчиму, забившему насмерть младенца

Фото: Istock/Sebastian Gorczowski

В Великобритании суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который забил до смерти пятимесячного пасынка. Об этом пишет Daily Mail.