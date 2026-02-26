Достижения.рф

В Петербурге двухлетний ребёнок открыл форточку и выпал из окна

В Санкт-Петербурге прохожие поймали выпавшего из окна двухлетнего ребёнка
Фото: Istock/Andrey Zhuravlev

В Санкт-Петербурге прохожие поймали двухлетнего мальчика, который выпал из окна квартиры. Как информирует региональное МВД, ребёнок остался жив.



Сообщается, что малыш находился в комнате один. Он самостоятельно открыл форточку и выпал наружу. В этот момент его мать была в туалете, а 19-летний брат играл в компьютерную игру. Обнаружив пропажу ребёнка, женщина обыскала квартиру и увидела открытое окно.

С улицы доносились крики — там собрались люди, которые растянули куртку, чтобы поймать висевшего на подоконнике мальчика. Точные обстоятельства случившегося сейчас выясняет прокуратура. Следует отметить, что это уже второй подобный инцидент в городе за последний месяц.

Ольга Щелокова

