В Петербурге двухлетний ребёнок открыл форточку и выпал из окна
В Санкт-Петербурге прохожие поймали двухлетнего мальчика, который выпал из окна квартиры. Как информирует региональное МВД, ребёнок остался жив.
Сообщается, что малыш находился в комнате один. Он самостоятельно открыл форточку и выпал наружу. В этот момент его мать была в туалете, а 19-летний брат играл в компьютерную игру. Обнаружив пропажу ребёнка, женщина обыскала квартиру и увидела открытое окно.
С улицы доносились крики — там собрались люди, которые растянули куртку, чтобы поймать висевшего на подоконнике мальчика. Точные обстоятельства случившегося сейчас выясняет прокуратура. Следует отметить, что это уже второй подобный инцидент в городе за последний месяц.
Ранее сообщалось о происшествии в Махачкале, где школьник выпал из окна многоэтажки.
