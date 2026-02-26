Мужчину от нападения стаи собак спас взорвавшийся телефон в кармане

26 февраля 2026, 11:53

В Бразилии мужчина спасся от собак благодаря взорвавшемуся в кармане телефону

Фото: Istock/bruev

В бразильском городе Каскавел мужчина выжил после нападения двух крупных собак благодаря неожиданному взрыву мобильного телефона. Об этом сообщает издание Oddity Central.