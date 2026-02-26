Мужчину от нападения стаи собак спас взорвавшийся телефон в кармане
В бразильском городе Каскавел мужчина выжил после нападения двух крупных собак благодаря неожиданному взрыву мобильного телефона. Об этом сообщает издание Oddity Central.
По словам пострадавшего, инцидент произошёл по пути на работу. Животные напали внезапно, и ему пришлось защищаться. В какой-то момент одна из собак попыталась укусить бразильца за ногу, но вместо этого вцепилась в телефон, который лежал в кармане его шорт. Из-за этого аккумулятор устройства взорвался.
Вспышка прожгла одежду и вызвала ожог на ноге, однако громкий звук отпугнул животных. Это позволило мужчине вырваться и убежать, после чего он вызвал полицию. Пострадавший уточнил, что телефону было всего около 20 дней. Несмотря на полученные травмы, бразилец считает, что именно взрыв спас ему жизнь.
