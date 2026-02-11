При стрельбе в анапском техникуме пострадали библиотекарь, студент и охранник
В техникуме Анапы произошла стрельба, в результате которой погиб охранник и пострадали два человека. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 55-летний сотрудник учреждения закрыл собой студентов и получил смертельные ранения.
Погибшим оказался мужчина 1970 года рождения — он скончался на месте происшествия. В тяжелом состоянии госпитализирована библиотекарь 1981 года рождения, за ее жизнь борются врачи. Еще один пострадавший — студент 2007 года рождения — получил легкое ранение бедра.
Сообщается, что учащиеся уважительно относились к охраннику и называли его «дядей Колей». У мужчины остались жена и дочь.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Задержан 17-летний подросток, его допрашивают следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Читайте также: