При стрельбе в анапском техникуме пострадали библиотекарь, студент и охранник

11 февраля 2026, 16:34

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В техникуме Анапы произошла стрельба, в результате которой погиб охранник и пострадали два человека. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 55-летний сотрудник учреждения закрыл собой студентов и получил смертельные ранения.