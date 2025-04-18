При обрыве фуникулера под Неаполем погибли четыре человека

Фото: iStock/ Diana Fitro
В Италии погибли четыре человека из-за обрушения фуникулера на горе Фаито, расположенной подле Неаполя, сообщил телеканал Sky News.
Уточнялось, что двое погибших являлись гражданами Великобритании. Единственный выживший мужчина, израильтянин, сейчас находится в критическом состоянии. По предварительным данным, фуникулера рухнул из-за обрыва троса.
Еще девятерых спасатели вытащили из другой кабины, застрявшей в воздухе у подножия горы. Их освободили во время тяжелой операции с применением страховочных ремней.
Инцидент произошел всего через неделю после того, как канатная дорога, популярная благодаря открывающимся с нее видам на вулкан Везувий и Неаполитанский залив, снова открылась в этом сезоне.
Председатель правления компании общественного транспорта EAV Умберто Де Грегорио назвал инцидент «трагедией» и объявил, что после случившегося канатная дорога будет закрыта «на долгое время».
Читайте также:
Российская туристка рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах
Жених погиб на собственном мальчишнике в Испании
В Таиланде взорвался прогулочный катер с туристами из России и Казахстана
Еще девятерых спасатели вытащили из другой кабины, застрявшей в воздухе у подножия горы. Их освободили во время тяжелой операции с применением страховочных ремней.
Инцидент произошел всего через неделю после того, как канатная дорога, популярная благодаря открывающимся с нее видам на вулкан Везувий и Неаполитанский залив, снова открылась в этом сезоне.
Председатель правления компании общественного транспорта EAV Умберто Де Грегорио назвал инцидент «трагедией» и объявил, что после случившегося канатная дорога будет закрыта «на долгое время».
Читайте также:
Российская туристка рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах
Жених погиб на собственном мальчишнике в Испании
В Таиланде взорвался прогулочный катер с туристами из России и Казахстана
Ольга Енгалычева