В Брянске мужчину осудили на 22 года за сексуальные преступления против несовершеннолетних

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В Брянске суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону, преступления имели место с 2019 по 2023 год. Об этом пишет «Лента.ру».
Согласно материалам дела, на момент начала преступлений девочкам было всего по десять лет. Мужчина пытался изнасиловать одну из потерпевших, а с другой регулярно обменивался порнографическими материалами через мессенджеры.
Суд квалифицировал действия осужденного по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая статьи 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242 («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). В результате он был приговорён к 22 годам колонии строгого режима.
Ранее стало известно, что в Челябинске правоохранители арестовали рецидивиста, который пытался зарезать 11-летнего ребенка.
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Суд квалифицировал действия осужденного по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая статьи 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242 («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). В результате он был приговорён к 22 годам колонии строгого режима.
Ранее стало известно, что в Челябинске правоохранители арестовали рецидивиста, который пытался зарезать 11-летнего ребенка.
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Дарья Осипова