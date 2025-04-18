Три человека пострадали в ДТП с поездом в Дагестане

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В Кизлярском районе Дагестана произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Инцидент случился в пятницу, 8:30 по московскому времени, на железнодорожном переезде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
По информации пресс-службы МВД республики, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 100 выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом, следовавшим по маршруту «Москва — Дербент».
В результате ДТП пострадали водитель и двое детей, которые были госпитализированы.
Полиция осуществляет расследование причин инцидента. Уточняются детали аварии и состояние пострадавших.
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В результате ДТП пострадали водитель и двое детей, которые были госпитализированы.
Полиция осуществляет расследование причин инцидента. Уточняются детали аварии и состояние пострадавших.
Ранее российская туристка Екатерина рассказала, как пережила нападение акулы на Мальдивах.
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Дарья Осипова