«Отдал обратно насильникам»: история россиянки, пережившей групповое насилие, кому и смертельную болезнь

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang
История Яны Буйловой, жительницы Екатеринбурга, полна трагизма. Осенью 2011 года с ней произошло жуткое событие, о котором она смогла рассказать лишь спустя 13 лет, начав вести свой блог. Откровенность девушки стала примером для тех, кто столкнулся с изнасилованием и находится на грани отчаяния.
О том, как девушка стала жертвой насильников, пережила клиническую смерть и что помогло ей обрести счастье, расскажет редакция «Радио 1».
Когда родители Яны развелись, то мама была вынуждена отправить девочку к бабушке и дедушке в деревню под Челябинском. Сама она поехала в Екатеринбург в поисках работы. Мама обещала забрать дочку, как только она окончит школу.
Жизнь в деревне оказалась для Яны тяжелой. В школе над ней регулярно издевались, избивали. Девочка прятала синяки под одеждой из-за страха о том, что все узнают правду, и ей будет только хуже. Со временем подросток нашла утешение и защиту в дружбе со старшеклассниками, которые защищали ее от хулиганов.
После окончания школы мама забрала дочку в Екатеринбург. Они жили в небольшой однокомнатной квартире. Яна мечтала стать стюардессой, однако мама не разделяла стремлений дочки. Женщина отправила Яну на курсы, которые помогли бы ей стать администратором салона красоты.
На этих курсах россиянка подружилась с девушкой, которая любила частенько бывать в ночных клубах. Спустя время Яна стала постоянным гостем в подобных заведениях. В это время ее отношения с мамой серьезно ухудшились. В один из дней после очередной ссоры Яна убежала из дома. Она не выдержала постоянных нравоучений матери, которая пыталась убедить дочь забыть разгульную жизнь.
Таким образом, девушка фактически оказалась бездомной и спустя время бросила учебу. Это привело ее к трагической встрече осенью 2011 года. В ночном клубе она познакомилась с парнем, который предложил ей поехать за город на вечеринку. Для Яны это была возможность найти ночлег.
Приехав на место, она с ужасом осознала, что оказалась в компании 10 мужчин, среди которых были как молодые люди, так и те, кому было далеко за тридцать. Три человека, включая того, кто привез ее, ушли, оставив жительницу Екатеринбурга в окружении 7 мужчин. Девушка плакала, пыталась оттолкнуть их и защититься, одно каждый из них изнасиловал ее.
Яна не помнит, как ей удалось покинуть жуткий дом. У девушки была истерика, а все тело покрылось синяками. Ей удалось добраться до дома, в котором горел свет, и она начала стучать и умолять о помощи. Дверь открыл мужчина в возрасте, который сразу же впустил ее. Однако девушка не могла и подумать, какой ужас ждет ее дальше.
Двое насильников Яны догнали ее и попытались ворваться в дом. Россиянка в истерике пыталась объяснить мужчине, что с ней произошло, однако злоумышленники вошли в дом и вскоре начали убеждать хозяина, что они нашли Яну на дороге и хотят помочь. Мужчина поверил им и отдал Яну обратно в их руки, попросив их отвезти ее в город.
Но те вновь отвезли её в злополучный дом. Там девушку больше никто не трогал, а утром ее решили отвезти к ближайшему кафе. Пока они добирались до места назначения, водитель назвал адрес, по которому проживала мама Яны, сказав, что девушку и ее семью убьют, если правда вскроется.
Яна решила молчать, переживая за свою жизнь, и хотя однажды она всё-таки решилась рассказать обо всем матери, та ей не поверила. Скандалы между ней и родительницей не прекратились, поэтому через некоторое время Яна переехала жить к другу, чтобы начать жизнь с чистого листа.
К сожалению, жизнь девушки со временем не наладилась. В 2012 году она предприняла попытку суицида. Ее друг, с которым она жила, вовремя заметил ее состояние и вызвал медиков. За время ожидания россиянка пережила 5 минут клинической смерти. В реанимации девушка провела следующие 20 дней в коме. Когда Яна наконец открыла глаза, она была в панике и выдернула из шеи трубку, поддерживающую искусственную вентиляцию легких.
Первым человеком, которого она увидела после пробуждения, была ее мама. Девушка не понимала, что произошло, ей казалось, что она просто крепко спала. Женщина старалась выполнять все указания врачей, поддерживая дочь в это сложное время. Вскоре все разногласия между ними прекратились, и Яна снова стала жить с мамой. Через три месяца девушка стала работать официанткой.
Казалось, жизнь Яны стала налаживаться, но вдруг к ней пришла новая беда. Медики диагностировали у жительницы Екатеринбурга сужение трахеи, требующее срочной операции. В результате ей вставили трахеостому — трубку, через которую она могла дышать, но из-за нее девушка могла говорить только шепотом.
В мае 2014 года Яне провели 8 операций в столичной клинике. После этого она смогла дышать через нос и рот, а также разговаривать.
В том же медучреждении девушка встретила свою любовь — медбрата по имени Алексей. Они познакомились в день ее выписки, и он предложил обменяться контактами. Между ними возникли теплые отношения, и Яна поняла, что Алексей — это ее судьба.
Через три месяца мужчина сделал ей предложение. Сейчас Яне 31 год, она счастлива в браке, растит двоих детей и, благодаря поддержке мужа, не боится рассказать о своем прошлом.
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Тяжелое детство, плохие отношения с матерью — что стало причиной разгульного образа жизни девушки
Когда родители Яны развелись, то мама была вынуждена отправить девочку к бабушке и дедушке в деревню под Челябинском. Сама она поехала в Екатеринбург в поисках работы. Мама обещала забрать дочку, как только она окончит школу.
Жизнь в деревне оказалась для Яны тяжелой. В школе над ней регулярно издевались, избивали. Девочка прятала синяки под одеждой из-за страха о том, что все узнают правду, и ей будет только хуже. Со временем подросток нашла утешение и защиту в дружбе со старшеклассниками, которые защищали ее от хулиганов.
Фото: соцсети Яны Буйловой
После окончания школы мама забрала дочку в Екатеринбург. Они жили в небольшой однокомнатной квартире. Яна мечтала стать стюардессой, однако мама не разделяла стремлений дочки. Женщина отправила Яну на курсы, которые помогли бы ей стать администратором салона красоты.
На этих курсах россиянка подружилась с девушкой, которая любила частенько бывать в ночных клубах. Спустя время Яна стала постоянным гостем в подобных заведениях. В это время ее отношения с мамой серьезно ухудшились. В один из дней после очередной ссоры Яна убежала из дома. Она не выдержала постоянных нравоучений матери, которая пыталась убедить дочь забыть разгульную жизнь.
Роковая встреча
Таким образом, девушка фактически оказалась бездомной и спустя время бросила учебу. Это привело ее к трагической встрече осенью 2011 года. В ночном клубе она познакомилась с парнем, который предложил ей поехать за город на вечеринку. Для Яны это была возможность найти ночлег.
Приехав на место, она с ужасом осознала, что оказалась в компании 10 мужчин, среди которых были как молодые люди, так и те, кому было далеко за тридцать. Три человека, включая того, кто привез ее, ушли, оставив жительницу Екатеринбурга в окружении 7 мужчин. Девушка плакала, пыталась оттолкнуть их и защититься, одно каждый из них изнасиловал ее.
Фото: iStock/coehm
Яна не помнит, как ей удалось покинуть жуткий дом. У девушки была истерика, а все тело покрылось синяками. Ей удалось добраться до дома, в котором горел свет, и она начала стучать и умолять о помощи. Дверь открыл мужчина в возрасте, который сразу же впустил ее. Однако девушка не могла и подумать, какой ужас ждет ее дальше.
Возвращение к насильникам и угроза убийства
Двое насильников Яны догнали ее и попытались ворваться в дом. Россиянка в истерике пыталась объяснить мужчине, что с ней произошло, однако злоумышленники вошли в дом и вскоре начали убеждать хозяина, что они нашли Яну на дороге и хотят помочь. Мужчина поверил им и отдал Яну обратно в их руки, попросив их отвезти ее в город.
Но те вновь отвезли её в злополучный дом. Там девушку больше никто не трогал, а утром ее решили отвезти к ближайшему кафе. Пока они добирались до места назначения, водитель назвал адрес, по которому проживала мама Яны, сказав, что девушку и ее семью убьют, если правда вскроется.
Яна решила молчать, переживая за свою жизнь, и хотя однажды она всё-таки решилась рассказать обо всем матери, та ей не поверила. Скандалы между ней и родительницей не прекратились, поэтому через некоторое время Яна переехала жить к другу, чтобы начать жизнь с чистого листа.
Попытка суицида, клиническая смерть и тяжелое заболевание
К сожалению, жизнь девушки со временем не наладилась. В 2012 году она предприняла попытку суицида. Ее друг, с которым она жила, вовремя заметил ее состояние и вызвал медиков. За время ожидания россиянка пережила 5 минут клинической смерти. В реанимации девушка провела следующие 20 дней в коме. Когда Яна наконец открыла глаза, она была в панике и выдернула из шеи трубку, поддерживающую искусственную вентиляцию легких.
Первым человеком, которого она увидела после пробуждения, была ее мама. Девушка не понимала, что произошло, ей казалось, что она просто крепко спала. Женщина старалась выполнять все указания врачей, поддерживая дочь в это сложное время. Вскоре все разногласия между ними прекратились, и Яна снова стала жить с мамой. Через три месяца девушка стала работать официанткой.
Казалось, жизнь Яны стала налаживаться, но вдруг к ней пришла новая беда. Медики диагностировали у жительницы Екатеринбурга сужение трахеи, требующее срочной операции. В результате ей вставили трахеостому — трубку, через которую она могла дышать, но из-за нее девушка могла говорить только шепотом.
В мае 2014 года Яне провели 8 операций в столичной клинике. После этого она смогла дышать через нос и рот, а также разговаривать.
Череда бед привела к счастью
В том же медучреждении девушка встретила свою любовь — медбрата по имени Алексей. Они познакомились в день ее выписки, и он предложил обменяться контактами. Между ними возникли теплые отношения, и Яна поняла, что Алексей — это ее судьба.
Фото: соцсети Яны Буйловой
Через три месяца мужчина сделал ей предложение. Сейчас Яне 31 год, она счастлива в браке, растит двоих детей и, благодаря поддержке мужа, не боится рассказать о своем прошлом.
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Екатерина Коршунова