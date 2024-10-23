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«Отдал обратно насильникам»: история россиянки, пережившей групповое насилие, кому и смертельную болезнь

23 октября 2024, 19:46
Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

История Яны Буйловой, жительницы Екатеринбурга, полна трагизма. Осенью 2011 года с ней произошло жуткое событие, о котором она смогла рассказать лишь спустя 13 лет, начав вести свой блог. Откровенность девушки стала примером для тех, кто столкнулся с изнасилованием и находится на грани отчаяния.
О том, как девушка стала жертвой насильников, пережила клиническую смерть и что помогло ей обрести счастье, расскажет редакция «Радио 1».

Тяжелое детство, плохие отношения с матерью — что стало причиной разгульного образа жизни девушки




Когда родители Яны развелись, то мама была вынуждена отправить девочку к бабушке и дедушке в деревню под Челябинском. Сама она поехала в Екатеринбург в поисках работы. Мама обещала забрать дочку, как только она окончит школу.

Жизнь в деревне оказалась для Яны тяжелой. В школе над ней регулярно издевались, избивали. Девочка прятала синяки под одеждой из-за страха о том, что все узнают правду, и ей будет только хуже. Со временем подросток нашла утешение и защиту в дружбе со старшеклассниками, которые защищали ее от хулиганов.

Фото: соцсети Яны Буйловой

После окончания школы мама забрала дочку в Екатеринбург. Они жили в небольшой однокомнатной квартире. Яна мечтала стать стюардессой, однако мама не разделяла стремлений дочки. Женщина отправила Яну на курсы, которые помогли бы ей стать администратором салона красоты.

На этих курсах россиянка подружилась с девушкой, которая любила частенько бывать в ночных клубах. Спустя время Яна стала постоянным гостем в подобных заведениях. В это время ее отношения с мамой серьезно ухудшились. В один из дней после очередной ссоры Яна убежала из дома. Она не выдержала постоянных нравоучений матери, которая пыталась убедить дочь забыть разгульную жизнь.

Роковая встреча


Таким образом, девушка фактически оказалась бездомной и спустя время бросила учебу. Это привело ее к трагической встрече осенью 2011 года. В ночном клубе она познакомилась с парнем, который предложил ей поехать за город на вечеринку. Для Яны это была возможность найти ночлег.

Приехав на место, она с ужасом осознала, что оказалась в компании 10 мужчин, среди которых были как молодые люди, так и те, кому было далеко за тридцать. Три человека, включая того, кто привез ее, ушли, оставив жительницу Екатеринбурга в окружении 7 мужчин. Девушка плакала, пыталась оттолкнуть их и защититься, одно каждый из них изнасиловал ее.
Фото: iStock/coehm

Яна не помнит, как ей удалось покинуть жуткий дом. У девушки была истерика, а все тело покрылось синяками. Ей удалось добраться до дома, в котором горел свет, и она начала стучать и умолять о помощи. Дверь открыл мужчина в возрасте, который сразу же впустил ее. Однако девушка не могла и подумать, какой ужас ждет ее дальше.

Возвращение к насильникам и угроза убийства


Двое насильников Яны догнали ее и попытались ворваться в дом. Россиянка в истерике пыталась объяснить мужчине, что с ней произошло, однако злоумышленники вошли в дом и вскоре начали убеждать хозяина, что они нашли Яну на дороге и хотят помочь. Мужчина поверил им и отдал Яну обратно в их руки, попросив их отвезти ее в город.

Но те вновь отвезли её в злополучный дом. Там девушку больше никто не трогал, а утром ее решили отвезти к ближайшему кафе. Пока они добирались до места назначения, водитель назвал адрес, по которому проживала мама Яны, сказав, что девушку и ее семью убьют, если правда вскроется.

Яна решила молчать, переживая за свою жизнь, и хотя однажды она всё-таки решилась рассказать обо всем матери, та ей не поверила. Скандалы между ней и родительницей не прекратились, поэтому через некоторое время Яна переехала жить к другу, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Попытка суицида, клиническая смерть и тяжелое заболевание


К сожалению, жизнь девушки со временем не наладилась. В 2012 году она предприняла попытку суицида. Ее друг, с которым она жила, вовремя заметил ее состояние и вызвал медиков. За время ожидания россиянка пережила 5 минут клинической смерти. В реанимации девушка провела следующие 20 дней в коме. Когда Яна наконец открыла глаза, она была в панике и выдернула из шеи трубку, поддерживающую искусственную вентиляцию легких.

Первым человеком, которого она увидела после пробуждения, была ее мама. Девушка не понимала, что произошло, ей казалось, что она просто крепко спала. Женщина старалась выполнять все указания врачей, поддерживая дочь в это сложное время. Вскоре все разногласия между ними прекратились, и Яна снова стала жить с мамой. Через три месяца девушка стала работать официанткой.

Казалось, жизнь Яны стала налаживаться, но вдруг к ней пришла новая беда. Медики диагностировали у жительницы Екатеринбурга сужение трахеи, требующее срочной операции. В результате ей вставили трахеостому — трубку, через которую она могла дышать, но из-за нее девушка могла говорить только шепотом.

В мае 2014 года Яне провели 8 операций в столичной клинике. После этого она смогла дышать через нос и рот, а также разговаривать.

Череда бед привела к счастью


В том же медучреждении девушка встретила свою любовь — медбрата по имени Алексей. Они познакомились в день ее выписки, и он предложил обменяться контактами. Между ними возникли теплые отношения, и Яна поняла, что Алексей — это ее судьба.

Фото: соцсети Яны Буйловой

Через три месяца мужчина сделал ей предложение. Сейчас Яне 31 год, она счастлива в браке, растит двоих детей и, благодаря поддержке мужа, не боится рассказать о своем прошлом.

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Задолжавшая алименты россиянка спряталась от судебных приставов в шкафу
В Башкирии задолжавшая алименты женщина спряталась от сотрудников ФССП в шкафу
23 октября 2024, 19:45

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

В Башкирии женщина, задолжавшая выплаты по алиментам в пользу несовершеннолетнего ребенка, попыталась спрятаться от судебных приставов в шкафу. Об этом сообщили в региональном главке Федеральной службы судебных приставов России.
Инцидент произошел в городе Давлеканово. Исполнительный документ о взыскании алиментов в пользу сына женщины поступил сотрудникам в январе.

Когда приставы нагрянули к ней домой, то злоумышленница решила не открывать им дверь, а сразу спряталась в шкафу. Там ее и обнаружили сотрудники ФССП. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее сообщалось, что жительница Иркутской области лишилась квартиры из-за миллионного долга по алиментам. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Эрдоган: теракт в Анкаре унес жизни четырех человек
23 октября 2024, 19:44

Реджеп Эрдоган (Фото: сайт Кремля)

При теракте в Анкаре пострадало 14 человек, четверо погибли, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер поблагодарил президента России Владимира Путина за соболезнования в связи с трагедией. Главы государств встретились на саммите БРИКС.
«Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших», — сказал Эрдоган.
По информации турецких изданий, взрыв произошел у здания корпорации TUSAŞ, которая производит военные самолеты, а также космическое оборудование. После взрыва началась стрельба. Турецкие прокуроры расследуют теракт.

Ранее сообщалось, что два террориста в Анкаре были уничтожены силовиками. Как писали обозреватели издания Sabah, официальной информации на тот момент не было.

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#реджеп тайип эрдоган
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Жительница Симферополя лишилась квартиры, сдав ее мошенникам — МВД
23 октября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/blinow61

Жительница Симферополя потеряла жилье, сдав его в аренду мошенникам, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Пару лет назад к полицейским пришла 58-летняя пострадавшая, сообщив, что сдала однокомнатную квартиру некой молодой девушке, а та, со слов потерпевшей, спустя месяц перестала оплачивать аренду и отвечать на звонки.

Когда владелица недвижимости пришла к себе домой, то увидела на двери новые замки. Помимо всего прочего, собственница увидела неизвестного мужчину, который проживает там, с его слов, с пассией. Позже выяснилось, что за тот самый месяц документы на право собственности были переоформлены.

Злоумышленников нашли недавно, они уже были судимы за аналогичные преступления. Речь идет о 26-летней и 37-летнем фигурантах из Ростова-на-Дону и Адыгеи.

По словам аферистки, в 2022-м году она решила подработать и нашла в мессенджере соответствующее объявление. Потом с ней связался мужчина и описал способ «заработка», согласно которому ей нужно арендовать жилье в других городах, чтобы потом перепродавать.

В Симферополе фигурантка получила от неизвестного деньги и фальшивый паспорт. Затем «работодатель» познакомил девушку с подельником, который, по легенде, был сожителем арендатора.

После аренды жилья в Симферополе аферистка подала при помощи фальшивых документов заявление в МФЦ, чтобы зарегистрировать право собственности на чужое жилье. Ущерб, который получила настоящая собственница, оценили 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Девушке запрещено совершать определенные действия, а ее подельник под стражей. Обоим грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, кому из российских военных продлили содержание под стражей.

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#россия
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#полиция
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Силовики ликвидировали двоих террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре
Sabah: ликвидированы двое из трех террористов, напавших на объект TUSAŞ в Анкаре
23 октября 2024, 18:25

Фото: iStock/geogif

Силовики ликвидировали двух террористов, которые на объект аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. Такие данные приводит турецкая газета Sabah.
«Двое из троих нападавших ликвидированы», — пишет газета.

Однако официальных данных на этот счет еще не поступало.

Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые. По некоторым данным, погибли три человека, еще пять пострадали. Также сообщалось, что порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках. Тем временем, к месту ЧП прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды.

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Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре
#чп
#погибшие
#теракт
#террористы
#человек
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#счёт
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Террористы взяли заложников на объекте авиационной компании Tusaş в Анкаре
NTV: террористы могли взять заложников в Анкаре
23 октября 2024, 17:43

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Террористы, которые напали на объект турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, могли прорваться в служебные помещения и взять заложников. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Согласно публикации, террористы могли захватить заложников. Перестрелка слышна до сих пор. По предварительным данным, двух террористов застрелили, а третий удерживает около 10 работников предприятия внутри здания.

Тем временем, к месту ЧП прибыли подразделения спецназа полиции и штурмовые отряды.

Ранее стало известно, что теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие и раненые. Девять человек, в том числе двое охранников, погибли в результате теракта, еще порядка 10 человек террористы удерживают в заложниках.

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#чп
#погибшие
#теракт
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#человек
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Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Попова до 22 декабря
23 октября 2024, 17:05

Фото: iStock/AMilkin

Суд продлил арест бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Об этом сообщили в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
Отмечается, что арест Попову продлен до 22 декабря текущего года. Осужденный принял участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Примечательно, что свою вину Попов до сих пор не признает.

Напомним, Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Согласно данным следствия, экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу.

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#развитие
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В США генпрокуратура начала изучать случай с извлечением органов у живого донора
23 октября 2024, 16:40

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Генпрокуратура штата Кентукки, США, заинтересовалась случаем с попыткой извлечь донорские органы у еще живого человека, передает FOX News.
36-летнего Энтони Томаса Хувера госпитализировали в октябре 2021 года в результате передозировки наркотиками. После неудачных реанимационных мероприятий врачи сообщили семье, что мозг мужчины мертв, и, так как Хувер был зарегистрирован как донор, его стали готовить к операции по извлечению органов.

Перед процедурой близким пациента разрешили в последний раз увидеться с ним, однако в момент прощания он вдруг открыл глаза и начал осматривать помещение. Медики объяснили это работой рефлексов, так как Хувер был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

Когда мужчина был в операционной и врачи уже приступили к работе, он внезапно ожил. Уточняется, что из его глаз лились слезы, и он шептал «помогите». При этом супервизор настаивал на продолжении операции по извлечению органов. В итоге ее пришлось отменить, поскольку врачи отказывались продолжать хирургическое вмешательство.

Через некоторое время Хувер полностью пришел в сознание. На сегодняшний день из-за последствий передозировки мужчина прикован к инвалидному креслу и не может говорить. Широкую известность происшествие получило только сейчас. С сестрой мужчины связалась команда трансплантологов, которые выступили с официальным заявлением о случае Хувера.

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Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре
23 октября 2024, 16:37

Фото: iStock/carlotoffolo

Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие. Об этом сообщает министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAŞ в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные», — написал Ерликая в соцсети X.

Сообщается, что сначала прогремел взрыв возле одного из входов на территорию аэрокосмической компании Tusaş в районе Кахраманказан. После этого произошла стрельба.

Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется. Пока СМИ пишут о трех погибших. Ими, по предварительным данным, стали охранники, которые сидели на КПП и первыми встретили террориста.

Сейчас на место ЧП приехали полиция и скорая помощь.

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Работники центра судмедэкспертизы подозреваются в хищении 45 миллионов рублей
23 октября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

В хищении бюджетных денег на сумму в 45 миллионов рублей подозреваются работники Центра судмедэкспертизы, проинформировала официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
Речь идет о заключении фиктивных договоров с аффилированными коммерческими структурами, которые занимались судебной экспертизой, чтобы оценить недвижимость.

«Злоумышленники ввели в заблуждение руководство Центра относительно выполнения условий заключенных договоров... По предварительной оценке, ущерб от противоправной деятельности составил более 45 миллионов рублей», — пояснила Волк.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, сейчас пятеро фигурантов находятся под стражей.

Ранее сообщалось, от чего погиб десятилетний мальчик в Ингушетии.

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