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Под Челябинском задержанный напал на полицейского, а затем попытался скрыться

26 февраля 2024, 21:36
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

Задержанный россиянин напал на полицейского в отделе, завладел его оружием и попытался скрыться, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 52-летний житель Еманжелинска был арестован за кражу телефона.

Когда мужчину доставили в отделение полиции — он стал действовать решительно. Задержанный набросился на капитана полиции, выхватил у него оружие и ринулся к выходу. Однако, далеко уйти преступники не удалось, прямо у дверей его задержал другой правоохранитель.


Пострадавшего полицейского доставили в хирургическое отделение городской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом ноги.

Теперь задержанного за кражу обвиняют по ещё двум уголовным статьям: нападение на представителя власти и хищение оружия. Суммарно ему грозит до 25 лет лишения свободы.

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#кража
#челябинск
#полиция
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Росгвардия обнаружила схроны с оружием ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
26 февраля 2024, 21:05

Фото: iStock/Diy13

Сотрудники Росгвардии обнаружили схроны с украинским оружием в Херсонской и Запорожской областях, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ведомство.
Оружие Вооружённых сил Украины было спрятано в металлических трубах.

«Всего обнаружили три автомата Калашникова, более 20 гранат, 11 выстрелов к гранатомету, 10 снарядов различного калибра, более 4,5 тысячи патронов и килограмм тротила», — уточнил автор статьи.

Помимо этого, Росгвардейцам удалось обнаружить двоих мужчин, которые находятся в розыске. Их передали в руки следователям.

Напомним, ранее целый оружейный склад удалось обнаружить в гараже 53-летнего москвича. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#запорожская область
#херсонская область
#росгвардия
#оружие
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Три человека погибли под атакой белгородской села Почаево
26 февраля 2024, 20:47

Фото: iStock/trikolor

Три человека погибли в результате атаки ВСУ на белгородское село Почаево, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители», — сообщил глава Белгородской области.

По его словам, в результате попадания устройства в автомобиль произошёл взрыв. Трое находившихся в машине строителя погибли от полученных травм.

Ещё три человека получили осколочные ранения разных частей тела, уточнил Гладков. В настоящий момент пострадавших госпитализируют в местные больницы, где им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

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#белгород
#всу
#вячеслав гладков
#дрон
#погибшие
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В Петербурге задержали вандала, справившего нужду на «Медного всадника»
26 февраля 2024, 20:17

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержали молодого человека, осквернившего памятник «Медному всаднику», об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Напомним, 25 февраля по интернету распространилось видео, на котором некий молодой человек справляет нужду на памятник, установленный на Сенатской площади. Происходящее снимал друг вандала на камеру мобильного телефона. Произошедшем заинтересовались правоохранительные органы. В отношении жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

«Правонарушителем оказался 17-летний молодой человек, проживающий в Выборгском районе Петербурга», — прокомментировал ситуацию в ведомстве.

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#санкт-петербург
#вандализм
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В Индии поезд из 53 вагонов около 80 километров ехал без машиниста
26 февраля 2024, 20:02

Фото: iStock/denisgo

В Индии поезд из 53 вагонов с щебнем проехал без машиниста около 80 километров, об этом сообщает The Independent.
По информации СМИ, товарный поезд направлялся из города Джамму в штат Пенджаб. На станции Каута должна была произойти смена машинистов — он вместе с помощником вышел из вагона, после чего и случился инцидент.

53 нагружённых щебнем вагона понеслись по рельсам без машиниста. Остановить состав удалось примерно через 80 километров пути. Один из сотрудников железной дороги установил на рельсах деревянные блоки, которые смогли остановить поезд.

Предположительно, причиной случившегося стал оставленный ручной тормоз.

Как пишет Independent, в результате случившегося никто не пострадал.

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#поезд
#индия
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В Магадане пьяный угонщик попал в ДТП во время полицейской погони
В Магадане пьяный угонщик без прав попал в ДТП во время полицейской погони
26 февраля 2024, 19:01

Фото: iStock/z1b

Суд в Магадане отправил в спецприемник отдела полиции 36-летнего жителя города за угон автомобиля, ДТП и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и без прав, сообщает управление ГИБДД по региону.
По данным управления, подсудимый, 36-летний местный житель, лишенный водительских прав, угнал чужой автомобиль, обнаружив его на улице Гагарина с ключами в замке зажигания. Владелец временно отлучился в магазин.

Через некоторое время мужчину на угнанном автомобиле заметили сотрудники ДПС. Нарушитель проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться. В результате неудачного маневра он выехал с дороги на проспекте Карла Маркса и врезался в сугроб.

Суд решил поместить угонщика на 10 суток в спецприемник городского отдела полиции. Полиция возбудила уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

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#сотрудники
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Двое детей получили ранения под обстрелом села Новая Таволжанка
26 февраля 2024, 18:52

Фото: iStock/Motortion

Двое детей получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Вооружённые силы Украины прямо сейчас обстреливают белгородское село Новая Таволжанка.

По предварительной информации, киевский режим обстреливает мирные российские населённые пункты при помощи реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire.

В результате прилёта по трёхэтажному многоквартирному дому двое детей получили осколочные ранения и контузию.

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, около 18:30 над регионом сработала система ПВО, был сбит украинский беспилотник.

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#белгород
#всу
#обстрел
#рсзо
#пво
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Ростовские хирурги удалили 40 опухолей из тела беременной женщины
26 февраля 2024, 18:37

Фото: istockphoto/Gumpanat

В Ростове-на-Дону врачи удалили из тела беременной женщины сразу 40 опухолей. Все они располагались в матке, что делало рискованными и сами предстоящие роды.
Новообразования были обнаружены при при плановом обследовании по поводу беременности. Её сразу же направили в Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии Ростовского государственного медицинского университета, где ей и предстояло рожать, сообщает телеграм-канал «Медицинская Россия».

Из тела необычной пациентки одну за другой удалили все 40 опухолей. К счастью, экстренное оперативное вмешательство прошло без осложнений. Под наблюдением медиков ростовчанка благополучно родила здоровую девочку.

По словам акушера-гинеколога Алины Галусяк-Смоляниновой, такие опухоли могут серьёзно осложнить протекание беременности и даже навредить плоду. Своевременное и умелое вмешательство ростовских хирургов помогло не только помогло пациентке успешно произвести на свет малыша, но и сохранило ей способность забеременеть и родить снова.

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#опухоль
#хирург
#операция
#роды
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Актёра Канахина* приговорили к пожизненному сроку за госизмену
26 февраля 2024, 16:11

Фото: iStock/ronstik

Актёра из сериала «Глухарь» Кирилл Канахин* заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену.
Напомним, в отношении 41-летнего российского актёра было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В нынешнем российско-украинском конфликте Канахин* принимает участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, а весной 2023 года он принимал участие в вооружённых нападениях на мирные районы Белгородской и Брянской областей.

26 февраля 2024 года суд заочно приговорил Канахина* к пожизненному лишению свободы. В настоящий момент Канахин* находится на Украине.

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Обвинение запросило пожизненный срок для маньяка Тагирова, убившего 30 женщин

В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о гибели 68 детей от сиропа

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#актёр
#суд
#госизмена
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Обвинение запросило пожизненный срок для маньяка Тагирова, убившего 30 женщин
26 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/Pawel Kajak

Обвинение запросило пожизненный срок для серийного маньяка Радика Тагирова, которого обвиняют в убийстве более 30 пожилых женщин, об этом сообщает «РИА Новости».
Тагирова окрестили «поволжским маньяком», поскольку орудовал он в городах Приволжского и Уральского федеральных округов.

По версии следствия, с марта 2011 по сентябрь 2012 года он совершил не менее 34 нападений на женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Тагиров пробирался в квартиры к одиноким пенсионеркам, представляясь сотрудником ЖКХ, душил их подручными предметами, а затем выносил оттуда всё ценное.

Задержать подозреваемого удалось 1 декабря 2020 года. Им оказался 38-летний житель Татарстана.

Как стало известно 26 февраля 2024 года, обвинение просит лишить Тагирова свободы на пожизненный срок.

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#суд
#убийство
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