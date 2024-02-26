Под Челябинском задержанный напал на полицейского, а затем попытался скрыться

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Задержанный россиянин напал на полицейского в отделе, завладел его оружием и попытался скрыться, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 52-летний житель Еманжелинска был арестован за кражу телефона.
Когда мужчину доставили в отделение полиции — он стал действовать решительно. Задержанный набросился на капитана полиции, выхватил у него оружие и ринулся к выходу. Однако, далеко уйти преступники не удалось, прямо у дверей его задержал другой правоохранитель.
Пострадавшего полицейского доставили в хирургическое отделение городской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом ноги.
Теперь задержанного за кражу обвиняют по ещё двум уголовным статьям: нападение на представителя власти и хищение оружия. Суммарно ему грозит до 25 лет лишения свободы.
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Когда мужчину доставили в отделение полиции — он стал действовать решительно. Задержанный набросился на капитана полиции, выхватил у него оружие и ринулся к выходу. Однако, далеко уйти преступники не удалось, прямо у дверей его задержал другой правоохранитель.
Теперь задержанного за кражу обвиняют по ещё двум уголовным статьям: нападение на представителя власти и хищение оружия. Суммарно ему грозит до 25 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева