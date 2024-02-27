В Приморье человек погиб под вылетевшими из грузовика бетонными плитами

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Во вторник, 27 февраля, на дороге Осиновка – Рудная Пристань в Приморском крае произошло ДТП, в котором погиб человек, и ещё двое получили травмы. По сообщению краевого МВД, авария произошла в результате падения на дорогу бетонных плит, которые перевозил тягач.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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