Жительница Люберец зарезала сожителя в День защитника Отечества

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В Люберцах арестовали 32-летнюю женщину, обвиняемую в убийстве сожителя, сообщает официальный Telegram-канал ГСУ СК РФ по Московской области.
В отношении задержанной, которую уже отправили под стражу, возбуждено уголовное дело об убийстве, а также назначены все необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается.
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