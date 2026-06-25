Отдых россиян на вилле в Таиланде омрачили два трупа бассейне

25 июня 2026, 10:52

Российские туристы нашли два трупа в бассейне своей виллы в Таиланде

Фото: iStock/AleMoraes244

Российские туристы нашли два трупа на своей вилле в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-каналом SHOT.