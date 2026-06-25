Отдых россиян на вилле в Таиланде омрачили два трупа бассейне
Российские туристы нашли два трупа на своей вилле в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-каналом SHOT.
40-летний москвич по имени Владимир рассказал, что выбирал мсесто для отдыха две недели. Важными критериями для него были бассейн и живописная природа. В итоге выбор пал на отель Green View Village Resort в провинции Краби с красивым видом на скалы.
При заселении россиянин решил осмотреть территорию. Его сразу заинтересовал бассейн, который в темноте светился голубым цветом. Когда Владимир подошел ближе, он увидел два мужских тела, плавающих лицом вниз. Он срочно позвал сотрудника отеля, а полиция прибыла через 20 минут. Погибшими оказались туристы из Индии, следов насильственной смерти на их телах не нашли.
На следующий день воду в бассейне слили. При этом, по словам москвича, персонал не поинтересовался его самочувствием. Более того, администрация отеля не принесла извинений и не предложила компенсацию. Весь оставшийся отпуск россияне провели на вилле с пустым бассейном.
Читайте также: