Пять извержений вулкана произошли в одной азиатской стране

25 июня 2026, 10:09

Минимум пять извержений вулкана Семеру произошли в Индонезии

Фото: iStock/Vershinin-M

В Индонезии зафиксировали не менее пяти извержений вулкана Семеру. Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.