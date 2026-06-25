Пять извержений вулкана произошли в одной азиатской стране
В Индонезии зафиксировали не менее пяти извержений вулкана Семеру. Об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф страны.
Пепел поднялся на 1,2 километра над вершиной и на 4876 метра над уровнем моря. В момент извержений происходили плотные выбросы пепла белого и серого цветов, которые распространился в западном, юго-западном и южном направлениях.
В ведомстве призвали жителей и гостей страны держаться на расстоянии дальше пяти километров от кратера. Главные угрозы — потоки лавы, падение раскаленных камней, образование горячих облаков и селевых потоков.
Семеру занимает четвертое место по высоте среди вулканов в Индонезии и является высочайшей точкой на острове Ява. Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тысяч островов, находится в тихоокеанском Огненном кольце, в связи с чем местность подвержена сильной сейсмической активности.
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