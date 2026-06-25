Кулачный бой в столичном метро закончился поездкой в больницу
В вестибюле одной из станций московского метро произошла драка между тремя мужчинами — жителем столицы и двумя уроженцами Смоленской области. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Конфликт начался со словесной перепалки. Москвич набросился на одного из оппонентов с кулаками, тот упал на пол и получил травму головы. За пострадавшего заступились еще двое пассажиров.
В результате пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Его приятелям медицинская помощь не потребовалась, а нападавшего задержали полицейские.
В участке он заявил, что сожалеет о содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Ранее сообщалось, что пьяный постоялец хостела на юге Москвы порезал двух соседей из-за сделанного ими замечания.
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