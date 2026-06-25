Кулачный бой в столичном метро закончился поездкой в больницу

25 июня 2026, 10:35

В Москве задержали мужчину, устроившего драку в метро

Фото: iStock/spacedrone808

В вестибюле одной из станций московского метро произошла драка между тремя мужчинами — жителем столицы и двумя уроженцами Смоленской области. Об этом сообщают телеграм-каналы.